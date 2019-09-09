The Washington Post

انهيار محادثات السلام الأفغانية يسلّط الأضواء على الانقسامات داخل الإدارة الأميركية

خيّمت أجواء من الارتباك على الخطط التي وُضعت لسحب القوات الأميركية من أفغانستان تماشياً مع تعهد الرئيس الأميركي ترامب لإنهاء الحر بعد أن قرّر ترامب إلغاء اجتماع سري مع قادة أفغانستان وحركة طالبان لتوقيع اتفاق سلام.

الروايات المتناقضة التي شرحت أسباب إلغاء اللقاء، أقلّه بشكل مؤقت، ووقف المفاوضات بين الولايات المتحدة وحركة طالبان، كشفت الانقسامات داخل الإدارة الأميركية.

هذه التوترات بلغت ذروتها بين وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، الذي قال كبير مفاوضيه، زلماي خليل زاد، قبل أسبوع أن الاتفاق "مبدئياً" قد تم التوصل إليه بعد 10 أشهر من المحادثات مع المتشددين وبين مستشار ترامب لشؤون الأمن القومي جون بولتون، الذي عارض المحادثات.

ورد بومبيو على أسئلة حول إمكانية تأخير سحب ما لا يقل عن خمسة آلاف جندي أميركي من أفغانستان أي حوالى أكثر من ثلث الجنود الأميركيين المنتشرين في أفغانستان بحلول بداية العام الجديد مع توقع سحب جميع الجنود الأميركيين في نهاية العام 2020 "آمل ألا يحصل هذا التأخير".

وأضاف بومبيو من خلال برنامج "لقاء الصحافة" يوم الأحد بعد إعلان ترامب المفاجئ الذي صدر في وقت متأخر يوم السبت على تويتر أن أي خفض للقوات الأميركية سوف يعتمد على وقائع فعلية.

وكان بولتون قد أبدى تحفظاته بشأن الاتفاقية في الوقت الذي أطلع فيه خليل زاد ترامب على بنود الاتفاق في أواخر آب، وفقاً للمسؤول المطّلع على المداولات في البيت الأبيض.

The Guardian

الروس يتوجّهون إلى مراكز التصويت للمشاركة في الانتخابات المحلية بعد الحملة الأمنية على المعارضة

توجّه الروس إلى صناديق الاقتراع للمشاركة في الانتخابات المحلية بعد أسابيع من التظاهرات التي نظمتها القوى المعارضة التي أدت إلى أكبر حملة أمنية قادتها الشرطة الروسية ضد المعارضة الروسية خلال حوالى عقد من الزمن.

ورغم إجراء الانتخابات البلدية في أرجاء روسيا فقد كان أغلب التركيز على انتخابات العاصمة موسكو حيث ألقي القبض على المرشحين المستقلين ومؤيديهم.

حوالي 7.2 مليون شخص مؤهلين شاركوا في انتخابات لاختيار 45 نائباً في برلمان موسكو، الذي يهيمن عليه حزب روسيا المتحدة الحاكم. وكان ألكسي نافالني، أبرز الزعماء المعارضين، يأمل في استغلال مشاعر عدم الرضى عبر دعوة المناصرين لتأييد استراتيجية "التصويت الذكي" وانتخاب المرشح الذي يتمتع بأفضل فرصة للتغلب على مرشح الكرملين.

روسيا اليوم

الحكومة الروسية: سيتم توريد منظومات "إس-400" للهند خلال 18-19 شهرا

أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي، يوري بوريسوف، اليوم الأحد، أن توريد منظومات "إس-400" الروسية المضادة للجو سيتم خلال فترة تتراوح بين 18 و19 شهراً.

وفي تصريحات لقناة "روسيا-1" التلفزيونية، قال بوريسوف: "لقد تم تسديد دفعة مقدمة (من قبل الجانب الهندي)، وسيتم توريد كل شيء وفقاً للجدول، أي في غضون 18 أو 19 شهراً تقريباً".

وكان نائب مدير الهيئة الفدرالية الروسية للتعاون العسكري التقني، فلاديمير دروجوف، أفاد سابقاً بأن روسيا تأمل في الحصول على مبلغ مالي مقدماً من الجانب الهندي لقاء المنظومات قبل نهاية العام الجاري، على أن تبدأ التوريدات، في هذه الحالة، في العام 2020 لتكتمل في العام 2025.

ونهاية أغسطس الماضي، قالت الهيئة لوكالة "نوفوستي" الروسية إن موسكو ونيودلهي حسمتا القضايا المالية المتعلقة بصفقة توريد المنظومات.

وعقدت روسيا والهند، أوائل أكتوبر 2018، صفقة حول توريد 5 أفواج من منظومات "إس-400" الروسية للجانب الهندي، تبلغ قيمتها الإجمالية 5.43 مليار دولار.

وواجهت صفقات دفاعية بين البلدين أكثر من مرة انتقادات من قبل واشنطن التي تعتبر نيودلهي شريكاً محورياً لها في جنوب آسيا.

ولم تستبعد الولايات المتحدة فرض عقوبات على الهند بسبب تنفيذها صفقة "إس-400" مع روسيا. من جهتها، قالت القيادة الهندية مراراً إنها تعتبر فرض تقييدات أحادية الجانب أمراً غير شرعي.