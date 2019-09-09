وكالة الأناضول

لأوّل مرة في تونس.. مناظرات تلفزيونية بين مرشحي الرئاسيات

انطلقت السبت، بتونس مناظرات تلفزيونيّة رئاسية بعنوان "الطريق إلى قرطاج"، تقام لأول مرّة في تاريخ البلاد. ومطلع آب الماضي، أعلن التلفزيون التّونسي، أنه سيخوض لأول مرة تجربة المناظرات التلفزيونية بين المرشحين للانتخابات الرئاسية، وأنه ستخصص حصة مباشرة عنوانها "الطريق إلى قرطاج"، يجري خلالها استدعاء كل المرشحين للاستحقاق الرئاسي للتناظر حول برامجهم الانتخابية. وانقسمت محاور أسئلة الصحفيين الموجهة للمرشحين، بين قضايا الديبلوماسية الخارجية، والأمن القومي، ومختلف المبادرات التي سيعرضها المرشحون. وتأتي المناظرات قبل نحو أسبوع من يوم الاقتراع، الذّي سيكون في 15 أيلول الحالي. وتستمر المناظرات التلفزيونية لثلاث أيام، بدءاً من السبت، وستدوم الحصة الواحدة ساعتين ونصف الساعة.

وكالة أنباء رويترز

قبيلتان سودانيتان توقعان اتفاقاً للمصالحة بعد اشتباكات دموية في بورسودان

وقعت قبيلتان عربية ونوبية في ولاية البحر الأحمر بالسودان اتفاق مصالحة في ظل ضغوط من أبرز قائد عسكري في البلاد بعد أن تسببت اشتباكات في إعلان حالة الطوارئ وسقوط 16 قتيلاً على الأقل الشهر الماضي. وبدأ السودان مرحلة انتقالية تستمر ثلاث سنوات بعد الإطاحة بعمر البشير في نيسان لكنه يواجه العديد من التحديات من بينها انعدام الأمن في عدد من المناطق ومعاناة البلاد من أزمة اقتصادية حادة. واندلعت اشتباكات في بورسودان، الميناء الرئيسي للبلاد على البحر الأحمر والذي يستخدمه جنوب السودان أيضاً لتصدير النفط، بعد فترة وجيزة من توقيع اتفاق لتقاسم السلطة بين الجيش السوداني وجماعات مدنية.

وكالة فرنس برس

واشنطن لا تستبعد استئناف المفاوضات مع طالبان والحركة تحذرها

بعد ساعات على المفاجأة التي فجّرها الرئيس الأميركي دونالد ترامب بإعلانه إلغاء قمة وشيكة كانت مقررة سرّاً مع قادة حركة طالبان الأفغانية في كامب ديفيد ووقف "مفاوضات السلام" مع الحركة، لمحت واشنطن إلى أنّ باب المفاوضات لم يغلق نهائياً في حين هدّدها المتمرّدون بأنّها ستكون أكثر المتضرّرين من وقف المفاوضات. وفي تغريدة على تويتر كشف ترامب أنّه كان من المفترض أن يلتقي "قادة طالبان الرئيسيين وبشكل منفصل رئيس أفغانستان (أشرف غني) بشكل سرّي الأحد في كامب ديفيد".

وكالة أنباء شينخوا

الصين والولايات المتحدة تربحان الكثير من تعزيز التعاون

قال خبراء إن الدعوة إلى فك الارتباط بين الاقتصادين الصيني والأميركي تضر بالجانبين، مؤكدين ضرورة عودة البلدين إلى طاولة المفاوضات وحل النزاعات على أساس التعاون والثقة المتبادلة. ولفت وزير التجارة الأميركي الأسبق كارلوس جوتيريز في خطاب ألقاه خلال جلسة خاصة لمنتدى الصين للتنمية، الذي عُقد في بكين يومي 6 و7 أيلول، إلى أنه من الصعب أن نتخيل أن هناك تأكيدات بشأن فك الارتباط بين الصين والولايات المتحدة، مشيراً إلى أنه من المستحيل وغير الواقعي أن ينفصل اقتصادا البلدين.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

17 وزيراً بالحكومة الانتقالية بالسودان يؤدون اليمين الدستورية

أدى 17 وزيراً بالحكومة الانتقالية السودانية، اليمين الدستورية. وبحسب مراسل "سبوتنيك"، فإن "وزراء الحكومة الانتقالية أدوا اليمين الدستورية أمام رئيس المجلس السيادي، ورئيس الوزراء، ورئيس القضاء السوداني". ويشار إلى أن رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، قد أعلن خلال مؤتمر صحفي، تشكيلة الحكومة الانتقالية. وقال حمدوك إن الحكومة السودانية الجديدة ستعمل فوراً بشكل متناغم ومتكامل، مؤكداً أن البلاد تبدأ اليوم مرحلة جديدة في تاريخها. وأوضح رئيس الوزراء أن التأخر في إعلان تشكيلة الحكومة جاء حرصاً على تمثيل جميع السودانيين.