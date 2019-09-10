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رمى حزب الله درون إسرائيلية برمية في رامية، في وقت تعمل الإدارة الأميركية على مثلث العراق سوريا ولبنان، وفي وقت انتشرت دوريات عسكرية أميركية - تركية في شرق الفرات.

المنار

تصدى مجاهدو المقاومة الاسلامية لطائرة اسرائيلية مسيرة أثناء عبورها الحدود الفلسطينية اللبنانية باتجاه بلدة رامية الجنوبية، حيث تم اسقاطها واصبحت بيد المقاومين، أسقط بيد الاسرائيلي، فمسير مسيراته لم يعد ميسرا في السماء اللبنانية كالمعتاد،والكذب ببيانات وعلى وسائل التواصل لم يعد منجيا مع ما تخبئه عدسات الاعلام، فاعترف بسقوط طائرته التجسسية، وأقر اعلامه بأنها البداية وأنه أول نجاح لحزب الله في هذا السياق،لم تفلح محاولات التوهين عبر الحديث عن اعتيادية مهمة الطائرة، او حجم معلوماتها.

nbn

الغيوم السوداء تبددت بعد أن حقق لقاء عين التينة المراد منه وخرق السيادة محرم حتى في السماء بعد إسقاط المقاومة طائرة إسرائيلية مسيرة اخترقت الأجواء اللبنانية في بلدة رامية الحدودية.

وبين حدود العلاقات السياسية وحدود الخروقات السيادية أطل الموفد الأميركي الجديد المفوض بمسألة ترسيم الحدود دايفيد شينكر في زيارة أولى إلى بيروت على أن يستهل محادثاته يوم غد في بعبدا والأربعاء في السرايا والخميس في عين التينة.

mtv

الحرب بالقفازات المخملية تتواصل بين حزب الله واسرائيل، ومسرحها هذه المرة ايضا: منطقة الـ 1701. والأمور على ما يبدو ستظل تراوح بين منزلتين: اقل من حرب وأقل من هدنة، حتى يحين موعد الانتخابات الاسرائيلية ، فتنفرج عندها أم تنفجر، علما بأن الخبراء يجمعون على أن حربا واسعة النطاق لا تفيد إيران وحزب الله ولا اسرائيل للاعتبارات المعروفة. وإذا كان اسقاط الطائرة المسيرة الاسرائيلية على يد حزب الله فجر الاثنين يندرج تحت قاعدة الاشتباك الجديدة، إلا أن الانضباط لا يشمل الألسنة التي تواصل التهديد بالويل والعظائم بين إيران واسرائيل.وفي إطار الحفاظ على الجاهزية العالية، سيأتي الخطاب التقليدي للسيد حسن نصرالله في ذكرى عاشوراء، كيف لا وقد تمكن الحزب من توسيع مروحة المقاومة لتضم الجو كساحة جديدة في حربه ضد اسرائيل بعد تثبيت قدميه في البر والبحر.

NTV

أهلا بكم في جمهورية رامية .. وفخامة الاسم تكفي لتوجيه رسالة الى اسرائيل مفادها: العربدة انتهت .. لكل مسيرة رامية ..وحلوا عن سمانا.

ولكن أبعد من إسقاط "درون" إسرائيلية جاءت طريقة إنزالها التي زنرت بغموض مسير من رجال الصباح.. فحزب الله اعتمد إستراتجية تقوم على التصدي "بالأسلحة المناسبة"من دون الإسراف في الشرح عن تفاصيل هذه الأسلحة وما إذا كانت "الساقطة " الإسرائيلية قد هوت بتعطيل نظامها الإلكتروني أم برمية تحكم بها رام .

وفي كلتا الفرضيتين فإن التعادل صار واقعا بين لبنان وعدوه .. اكتملت معادلة الرد التي تحال تفاصيلها الدقيقة الى الأمين العام لحزب الله غدا في خطاب العاشر من محرم.

المستقبل

لا شيء.

OTV

من اليوم ستنخفض اصوات الذين تولوا الهجوم على وزير الدفاع وخلفه الجيش في معركتهم المزعومة بوجه المعابر غير الشرعية، بعد قصف جبهة افتراءاتهم بالدلائل الحسية، فوزير الدفاع الياس بو صعب محاطا بقائد الجيش والمسؤولين الامنيين واجه المفتري بمعلومات موثقة وأسقط المضلل بالوثائق القاطعة، طارحا على اللبنانيين الحقائق ومقدما لهم نموذجا عن عمل يقرن القول بالفعل، لا بالمزايدات او بالاكاذيب.

LBC

على اكثر من جبهة، استهل العمل, من التسريع في موازنة عام 2020, الى استعجال استخراج النفط عبر وضع دفاتر شروط المناقصات تمهيدا لعرضها, الى عرض خطة ماكينزي على مجلس الوزراء في اقرب فرصة ممكنة، الى العمل على تنفيذ خطة الكهرباء، وصولا الى مطالبة رئيس الحكومة باجراء مسح للادارات العامة، يتيح للدولة ضبط التوظيف في القطاع العام

الميادين

أعلن الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​، في تصريح له، أن أنقرة ترفض الجهود الأميركية الرامية فيما يبدو لإقامة "منطقة آمنة" لمنظمة إرهابية في شمال شرق سوريا.

وأعلن الرئيس التركي أن هناك خلافات مع واشنطن بشأن كل النقاط المتعلقة بالمنطقة الآمنة في سوريا، معتبراً أنه "إذا لم نبدأ بتشكيل "منطقة آمنة" مع جنودنا في شرق الفرات قبل نهاية أيلول فلن يكون لدينا خيار سوى تنفيذ خططنا الخاصة".

الجزيرة

أكد رئيس ​لجنة الشؤون الخارجية​ النيابية ​الاردنية نضال الطعاني "دعم موقف الملك الارجني عبدالله الثاني بضرورة ايجاد حل سياسي للازمة السورية"، مشيراً إلى "إننا في الاردن نقدر دور ​القوات المسلحة​ الأردنية في منع تسلل الارهابيين للاردن، وعدم تدخله بالشأن السوري".

العربية

حذر وزير الخارجية الألماني، ​هايكو ماس​، من "مغبة التصعيد العسكري في الأزمة ال​إيران​ية مناشدا كافة الأطراف التعامل مع الأزمة من منطلق المسؤولية"، مشيراً إلى أنه "يتعين على الجميع الآن التصرف من منطلق الشعور بالمسؤولية، وإلا سيكون هناك خطر أن تضيع منا فرصة التوصل إلى حل سلمي للنزاع".