لبنان الحر

اشار عضو كتلة "​الجمهورية القوية​" النائب ​وهبي قاطيشا​ الى انه حين اطلق ​حزب الله​ ​صاروخ​ على الية اسرائيلية، هجرت الناس من ​الجنوب​، اما حين قاتل الجيش اللبناني توجه الناس اليه لمساعدته، لان من يقاتل هو الدولة وليس الميليشيا، لانهم يعرفون ان الدولة من تقاتل وهي تحل المشاكل. واوضح قال قاطيشا ان لبنان اصبح ساحة ورهينة بيد ​ايران​ لا سيما على الصعيد الامني، ولا اعتقد ان الامور ستصل الى قتال او مواجهة عسكرية بين لبنان و​اميركا​، والحصار الاقتصادي يعطي نتيجة اكثر من الحرب العسكرية.

صوت لبنان

دعا رئيس الجمهورية العماد ميشال عون اللبنانيين الى عدم الخوف على المستقبل "لان لبنان لن يسقط على الاطلاق"، منوها بما تحقق "من مصالحات بين جميع الافرقاء"، لافتا الى انه سعى الى هذه المصالحات "لانه في ظل الخلافات التي كانت سائدة كان يصعب الانطلاق بمعالجات الازمات والتحديات الماثلة اقتصاديا وماليا واجتماعيا".

radio orient

أشارت عضو كتلة "المستقبل" النائبة ​رولا الطبش إلى أن "آفة ​المخدرات​ اصبحت مشكلة كبيرة تغزو المجتمع، يجب الوقوف بوجهها ومحاربتها لانها مستشرية بين الشباب، خصوصا العاطلين عن العمل، واصبحت تستهدف شبابنا في مدارسهم وجامعاتهم، لذلك يجب جذب الشباب بأنشطة مفيدة تعزز قدراتهم وتبعدهم عن آفات المجتمع، بالتزامن مع إعتماد التأهيل والتدريب لمن يعاني من هذه الآفات".

اذاعة النور

أكد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب ​إيهاب حمادة​ "أن ​المقاومة​ أعادت لنا توازن الردع مع العدو الصهيوني من خلال العملية البطولية الأخيرة، التي كانت نقطة تحول استراتيجية جديدة سنشهد من خلالها تحولا في الموقف والموقع والنتائج".

صوت المدى

أشار النائب روجيه عازار الى ان "لقاء اللقلوق بين الوزير جبران باسيل والنائب تيمور جنبلاط لا يستهدف أحدًا وهدفه تثبيت الشراكة وإرساء التعاون واستكمال التفاهمات التي هي نهجنا اصلا. ونحن لا نريد إقصاء أحد ولا نريد أيضا ان يحتكر أحد منطقة او طائفة ونعوّل على النائب تيمور جنبلاط لنعمل معاً.