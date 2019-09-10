ادّعى الجيش الإسرائيلي أنه رصد محاولة لإطلاق عدد من القذائف الصاروخيّة، تجاه أهداف إسرائيليّة. وقال أنّ "ميليشيات موالية لإيران" بقيادة الحرس الثوري الإيراني، هي من حاولت إطلاق القذائف الصاروخيّة وأنها سقطت داخل الحدود السورية. واعتبر ان "النظام السوري مسؤولا عن كل عملية تنطلق من أراضيه"، وتوعّد بتدفيع الأسد، "ثمنا باهظًا لسماحه للإيرانيين بالعمل من داخل أراضيه حيث يغضّ طرفه، وحتّى يتعاون معها".

فشل الائتلاف الحكومي الإسرائيلي، في تمرير "قانون الكاميرات" داخل اللجنة المُنظِّمة في الكنيست، ما يعني أنه لن يُنقل للهيئة العامّة للتصويت عليهعلى أن يطرح للتصويت بالقراءة الأولى يوم الأربعاء المقبل، وللقراءتين الثانية والثالثة يوم الخميس المقبل. وفي ما يشير إلى إمكانيّة وجود تسوية ما، توجّهت لجنة الانتخابات لليكود بطلب شراء كاميرات مراقبة من تزويد مراقبي لجنة الانتخابات بها.

أعلن السفير الإسرائيلي لدى روسيا، غاري كورين، أن الإعداد للاجتماع الثلاثي لسكرتير مجلس الأمن الروسي والإسرائيلي والأمريكي يجري الآن، وسيتضح بعد مباحثات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. ولا يمكنني تحديد تاريخ محدد بعد".

دعا وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، دول العالم للانضمام للعقوبات الأمريكية على إيران وإلغاء الاتفاق النووي الموقع معها في 2015. وقال: يتعين على الحكومات الفرنسية والبريطانية والألمانية وغيرها الإعلان عن إلغاء الاتفاق النووي والانضمام إلى العقوبات الأمريكية ضد إيران".

بيّن استطلاع للرأي نشره موقع "واللا" تصدّر قائمة "كاحول لافان" نتائج الانتخابات الإسرائيليّة لو أجريت اليوم، بفارق مقعد واحد عن "الليكود". وجاءت النتائج على النحو الآتي: "كاحول لافان" 33 مقعدًا، "الليكود" 32 مقعدًا، "المشتركة" 9 مقاعد، "إلى اليمين" 9 مقاعد، 8 "يسرائيل بيتينو"، 7 "يهدوت هتوراه"، 6 "شاس"، 6 "المعسكر الديمقراطي"، 6 العمل – "غيشر"، و4 "عوتسما يهوديت".

قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست ورئيس جهاز "الشاباك" السابق، آفي ديختر، إنه يجب شن عملية برية واسعة النطاق للجيش الإسرائيلي في غزة لاقتلاع حركة "حماس" و"الجهاد الإسلامي".وان"عملية غزة لن تكون أسبوعين، ولن تكون شهرين، ولكن لمدة ثلاث سنوات، مثل عملية إسرائيل المستمرة في الضفة الغربية التي أنهت الانتفاضة الثانية".

نقل المراسل السياسي للقناة 13، باراك رافيد، عن ضابط إسرائيلي رفيع، ان نتنياهو يدرس كشف معلومات جديدة عن الملف النووي الايراني وإنّ ما يعدّه نتنياهو يستند إلى مواد جمعها الموساد سابقًا، خصوصًا في عملية سرقة الأرشيف النووي الإيراني، عام 2018.وأضاف رافيد أن نتنياهو يعتزم كشف تفاصيل جديدة عن مواقع نووية إيرانيّة معروفة، وأخرى عن مواقع يشتبه بارتباطها بالملف النووي الإيراني لم يكشف عنها سابقًا.ورفض مكتب نتنياهو التعليق على هذه الأنباء.

قرر المحاسب العام لوزارة المالية الإسرائيلية، تجميد كافة الأنشطة المالية في وزارة الخارجية، وذلك في أعقاب العجز البالغ في ميزانية هذه الوزارة. وقال مسؤولون كبار في الخارجية إن قرار المحاسب العام يعني أن "وزارة الخارجية وممثلياتها في العالم ستكون مشلولة بالكامل تقريبا".