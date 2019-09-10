أعلن الرئيس الأميركي أن المحادثات مع حركة طالبان "انتهت تماماً وأوضح بشأن الانسحاب الأميركي من افغانستان الذي كان مقرراً، باننا نود أن ننسحب لكننا سنخرج في الوقت المناسب.

اتهمت "واشنطن بوست" الرئيس الرئيس الأميركي بأنه مدمر الاتفاقات وليس صانعها، وأنه دمر هذه المرة الاتفاق الذي كان وشيكاً مع حركة طالبان.

خسر الحزب الحاكم في روسيا برئاسة بوتين عشرة مقاعد في الانتخابات المحلية في موسكو وتراجع رصيده إلى 26 مقاعد فيما حقق الحزب الشيوعي 13 مقعداً بحصوله على 5 مقاعد اضافية عن السابق كما حصل كل من حزب "التفاح" و"روسيا العادلة" على 3 مقاعد لكل منهما.

أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية استعادة السيطرة على مديرية يمغان في ولاية بدخشان أقصى شمال شرقي البلاد، بعد 4 سنوات من استيلاء "طالبان" عليها، لتكون ثاني مديرية تعود لسيطرة الدولة في غضون أيام.

قالت وزارة الصحة الفرنسية إن موجتي الحر الأخيرتين، اللتين ضربتا فرنسا، في حزيران وتموز الماضيين، أسفرتا عن وفاة 1500 شخص، وقالت وزيرة الصحة الفرنسية، آنييس بوزين، إن ذلك الرقم مفزع، ويشير إلى مدى خطورة ظاهرة "التغير المناخي".

أعلنت الخزانة الأميركية، أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تدرس فرض عقوبات على أنقرة، على خلفية اقتنائها منظومة الدفاع الجوي الروسية "إس-400".

أثار حديث الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قبل أيام عن الأسلحة النووية، العديد من التساؤلات، خاصة بشأن ما حمله من إشارات، وما إن كانت مجرد مناورة سياسية، أم خطوات جادة نحو سعي تركيا لامتلاك أسلحة نووية. وبحسب الخبراء فان كل الاحتمالات قائمة، بشأن عزم تركيا امتلاك أسلحة نووية، أو استخدام التصريحات للضغط على إيران، أو لتخفيف الضغوط التي تحاول فرضها الولايات المتحدة على خلفية صفقة "إس 400" الروسية.