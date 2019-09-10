قال جهاز مكافحة الإرهاب العراقي، إن قواته، مدعومة بالتحالف الدولي، قتل 15 مسلحاً من تنظيم "داعش"، في عملية أمنية من ضمنهم انتحاريين، وإلقاء القبض على 9 آخرين بالإضافة إلى تدمير عدة مضافات وكهوف وأنفاق ومعسكر تدريب لعصابات داعش الإرهابي.

قال وزير الطاقة السعودي الممعين حديثاً، الأمير عبد العزيز بن سلمان، إن بلاده تستهدف إجراء الطرح العام الأولي لشركة "أرامكو" السعودية "في أقرب وقت ممكن". وقال من ناحية ثانية إن الرياض ملتزمة بالعمل مع المنتجين الآخرين داخل "أوبك" وخارجها من أجل تحقيق توازن في أسواق النفط العالمية. وهذا اول تصريح له بعد تعيينه خلفا لخالد الفالح.

شنّ الداعية السعودي، عمر المقبل، هجوماً على النشاطات التي تنفذها هيئة الترفيه في بلاده، قائلا إنها "تؤدي إلى سلخ المجتمع عن هويته وتجلب سخط الله". وتابع: "نحن ضد جلب شذاذ الآفاق وفساقهم إلى بلاد الحرمين باسم الترفيه، لتتفتح أجيالنا الناشئة على تلك النماذج الساقطة التي تصدر على أنها نجوم وقدوات".

كشفت حركت حماس أن السطات الأمنية في السعودية اعتقلت عشرات الفلسطينين المقيمين في السعودية وبينهم محمد صالح الخضري المقيم منذ 3 عقود ويبلغ 81 عاماً ويعاني من مرض عضال، كما اعتقلت نجله.