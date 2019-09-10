الجزيرة - السعودية

الجبير استعرض مع السفير الألماني المستجدات الإقليمية والدولية

استقبل معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، في مكتبه بديوان الوزارة بالرياض أمس سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى المملكة يورغ راناو. وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية، والأوضاع الإقليمية والدولية ومستجداتها.

كما استقبل معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، في مكتبه بديوان الوزارة بالرياض أمس، سفير جمهورية البرازيل الاتحادية لدى المملكة مارسيلو سوزا ديلانينا. وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

الاتحاد - الإمارات

هزاع بن زايد يفتتح مؤتمر الطاقة العالمي الرابع والعشرين

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، افتتح سمو الشيخ هزاع بن زايد آلـ نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، مؤتمر الطاقة العالمي الرابع والعشرين، الذي يعقد تحت شعار "الطاقة من أجل الازدهار" في مركز أبوظبي الوطني للمعارض للمرة الأولى في مدينة شرق أوسطية، ليؤكد المكانة الرائدة لأبوظبي في قطاع الطاقة على مستوى العالم ودورها في إيجاد حلول لتحديات استدامة إمدادات الطاقة وتنويع مصادرها.

الوطن - عمان

جلسة مباحثات رسمية بين السلطنة وسويسرا

عقد معالي يوسف بن علوي بن عبدالله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية أمس جلسة مباحثات رسمية في جنيف مع معالي باسكال بلادسويل وزيرة الدولة للشؤون الخارجية بسويسرا.

وقد تناولت الجلسة بحث العديد من القضايا وتنسيق الجهود المشتركة لاحتواء الأزمات على أسس قواعد القانون والمرجعيات الدولية الكفيلة بضمان أمن واستقرار المنطقة.

القدس - فلسطين

شلالدة يطالب بتشكيل فريق قانوني وطني عربي ودولي لمحاسبة إسرائيل على جرائمها بحق الأسرى

طالب وزير العدل محمد شلالدة بتشكيل فريق قانوني وطني عربي ودولي لمحاسبة اسرائيل على جرائمها بحق الاسرى وتحميلها المسؤولية الجنائية من خلال ادراج الملف القانوني للاسرى وتقديم التقارير الطبية التي تثبت الانتهاكات التي يتعرض لها الاسرى في سجون الاحتلال.

الوطن السورية - سوريا

طهران ترد على بولتون: لا وجود لأي نشاط نووي سري لدينا … سلامي: إيران لا تعرف الاستسلام ولا المساومة

أكد القائد العام لحرس الثورة الإسلامية في إيران اللواء حسين سلامي إخفاق خطط الأعداء في استهداف إيران والنيل منها، مشدداً على أن طهران لا تعرف الاستسلام أو الهزيمة والمساومة.

وقال سلامي في كلمة إن الأعداء اليوم في تراجع وهزيمة أمام نهضة إيران وذلك بفضل قوتها وامتلاكها السلاح المتطور، مشيراً إلى أن العدو يدرك أنه خسر المواجهة وأن طهران لا تعرف الهزيمة والتراجع وتتطلع إلى التطور والرقي.

وأكد أن المقاومة والصمود هما السبيل لحل المشكلات، مبيناً أن الأعداء عبؤوا كل طاقاتهم ضد إيران إلا أن صمود الشعب الإيراني فرض عليهم التراجع وجعلهم يفقدون التركيز.