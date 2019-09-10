النهار/ روزانا بو منصف

نقلت عن مصادر دبلوماسية انتقادها المسؤولين السياسيين اللبنانيين وعدم اخذهم في الاعتبار جملة وتغيرات خطيرة حصلت وتستمر في الحصول في المنطقة. ولفتت إلى وجود حرص فعلي على عدم الفوضى واستمرار الاستقرار.

النهار/ احمد عياش

كتب عن حصول لبنان على نجدة مالية تمثلت بوديعة قيمتها مليار و400 مليون دولار اميركي اكتتبت بها مؤسسة "غولدمان ساكس" المالية الاميركية العملاقة من مصرف لبنان. ونقل عن مصادره قولها ان زمن الدعم المالي الخليجي للبنان قد ولى وجاء زمن الدعم الاميركي، لافتاً إلى زيارة المبعوث الفرنسي بيار دوكين إلى لبنان لمتابعة مؤتمر سيدر والدعوة الرسمية للرئيس سعد الحريري لزيارة فرنسا في 20 ايلول.

الجمهورية/ عماد مرمل

اعتبر ان اسقاط الطائرة المسيرة الاسرائيلية من خراج بلدة راميه الحدودية تنطوي على رسالة واضحة إلى تل أبيب بأن زمن إستباحة الأجواء اللبنانية من دون توقع اي رد فعل قد انتهى مع احتفاظ الحزب بحقه في اختيار التوقيت المناسب للرد. ووصف اسقاط الطائرة بأنها ضربة لبنيامين نتنياهو التي تحرجه عمليات المقاومة على عتبة الانتخابات الاسرائيلية.

الديار/ ناجي البستاني

نقل عن مصادر سياسية قولها أن ضبط المعابر غير الشرعية يحتاج إلى قرار سياسي حاسم قبل الاجراءات الميدانية وهو يحتاج إلى اتخاذ تدابير مختلفة تبعاً لكل معبر، داعياً إلى ضرورة التنسيق مع السلطات السورية حيال هذا الموضوع. ونقل عن مصدر آمن قوله ان التركيز مستقبلاً لن يكون ميدانياً على المعابر نفسها بشكل حصري، بقدر ما سيكون استخبارياً لرصد وملاحقة الجهات التي تنشط من عمليات التهريب.

اللواء/ معروف الداعوق

رأى أن الاتصال الهاتفي الذي اجراه الرئيس الفرنسي نهاية الاسبوع الماضي مع الرئيس سعد الحريري جاء ليؤكد بأن فرنسا مهتمة الى أبعد الحدود بالحفاظ على الأمن والاستقرار في جنوب لبنان، وبالالتزام بالقرار الدولي 1701 ورفض أي محاولات من قبل اسرائيل او غيرها لتغيير الواقع القائم على الحدود الجنوبية.