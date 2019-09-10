روسيا اليوم

الولايات المتحدة: ندرس إمكانية فرض عقوبات على تركيا بسبب "إس-400"

أكدت إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنها لا تزال تدرس إمكانية فرض عقوبات على تركيا على خلفية شرائها منظومات الصواريخ الروسية "إس-400". وقال وزير الخزانة الأمريكي، ستيفن منوتشين، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الاثنين في البيت الأبيض، ردا على احتمال فرض عقوبات على تركيا بسبب "إس-400": "ننظر في هذا الأمر، لا أنوي التعليق على أي قرارات معينة، لكننا ندرس هذه المسألة".

وأعلنت موسكو وأنقرة، في 27 أغسطس الماضي، عن بدء المرحلة الثانية من عملية توريد منظومات الصواريخ للدفاع الجوي الروسية من طراز "إس-400" إلى تركيا التي اشترتها وفق صفقة أبرمها الطرفان عام 2017، وتقدر قيمتها بـ 2.5 مليار دولار، وعارضتها بشدة الولايات المتحدة، قائلة إن نشر هذا السلاح في الأراضي التركية يمثل خطرا على النظام الدفاعي للناتو. وبدأت الولايات المتحدة، يوم 17 يوليو الماضي، وردا على إصرار تركيا على تطبيق صفقة شراء منظومات "إس-400"، تعليق مشاركة الأخيرة في برنامج المقاتلات"F-35"، معتبرة أن موقف أنقرة سيضر التعاون بين البلدين، فيما هددت بفرض عقوبات على الجانب التركي.

وأكدت إدارة ترامب أنها ستكون جاهزة لمراجعة هذا الإجراء في حال إبعاد تركيا المنظومات الروسية من أراضي البلاد، مشيرة إلى أن مجرد عدم تشغيل "إس-400" ليس خطوة كافية.

وعلى خلفية هذا التطور، أعرب الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، خلال زيارته معرض "ماكس-2019" للطيران والفضاء الدولي في روسيا، عن اهتمامه بشراء مقاتلات روسية من الجيل الخامس من طراز "سو-57"، ليؤكد له نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، وجود هذه الإمكانية.

روسيا اليوم

لافروف: روسيا تقيم إيجابيا أفكار ماكرون حول تطبيع العلاقات بين موسكو وباريس

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن موسكو تقيم إيجابيا الأفكار التي عبر عنها الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، حول تطبيع العلاقات بين موسكو وباريس.

وقال لافروف في لقائه مع نظيره الفرنسي، جان إيف لودريان في موسكو، اليوم الاثنين: "إننا نؤيد... المبادرات التي تقدمها فرنسا والتي تمت مناقشتها في لقاء الرئيسين (الروسي فلاديمير) بوتين و (الفرنسي إيمانويل) ماكرون في بريغانسون نهاية أغسطس الماضي، واعتبرنا الأفكار التي عبر عنها الرئيس الفرنسي في 27 أغسطس في اجتماع سفراء فرنسا في الخارج إيجابية".

وأشار الوزير الروسي إلى أن "تركيز هذه المبادرات على تعزيز التعاون الروسي الفرنسي على الساحة الدولية في ضوء جهودنا الهادفة إلى التسوية الجماعية لكل القضايا المعاصرة يتفق بالكامل مع موقف الرئيس بوتين والمصالح الروسية".

وأضاف: "يسرنا استئناف الاجتماعات بصيغة "2+2" بقرار من رئيسينا، ونقوم بتحليل دقيق لأسباب التغيرات الجذرية الحاصلة في الساحة الدولية. ودعونا أكثر من مرة إلى توحيد جهود أهم بلدان العالم لضمان التحول المتناغم للنظام العالمي الذي نشأ بعد انتهاء الحرب الباردة".

وكان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أعلن سابقا أثناء كلمة ألقاها أمام سفراء فرنسا أن العالم يمر بنهاية عصر "الهيمنة الغربية"، مشيرا إلى ازدياد دور الدول الكبرى الأخرى ومنها خاصة الصين. كما أشار إلى نجاح الاستراتيجية الروسية. ويأتي لقاء لافروف-لودريان في موسكو في إطار الجلسة الـ12 للمجلس الروسي الفرنسي للتعاون في مجال الأمن.