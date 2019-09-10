الوكالة الوطنية للإعلام

وزير المال بعد لقائه الحريري: لا خلافات حول مشروع موازنة 2020 ومجلس الوزراء سيجري قراءة أولية الاسبوع المقبل

استقبل رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري عصر يوم أمس في السراي الحكومي وزير المال علي حسن خليل، وعرض معه الاوضاع الاقتصادية والمالية العامة.

بعد اللقاء اوضح خليل ان "البحث تناول مشروع موازنة العام 2020"، مشيرا إلى أنه "ليس هناك من خلافات حوله وان مجلس الوزراء سيجري قراءة أولية للمشروع الاسبوع المقبل".

وكالة الأناضول

رئيس حكومة شمال قبرص يبحث مع تشاووش أوغلو أنشطة التنقيب شرق المتوسط

بحث رئيس وزراء جمهورية شمال قبرص التركية أرسين تتار مع وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، الإثنين، أنشطة التنقيب عن النفط والغاز شرقي المتوسط .جاء ذلك خلال اجتماع عقده تتار مع تشاووش أوغلو في العاصمة لفكوشا، تناولا فيه العلاقات بين البلدين. وبحث الجانبان ملف جزيرة قبرص، وأنشطة التنقيب عن النفط والغاز شرقي المتوسط. وأكد تشاووش أوغلو أن تركيا ستواصل دعم الشعب القبرصي التركي. من جانبه ثمّن رئيس وزراء جمهورية شمال قبرص التركية، أرسين تتار، زيارة تشاووش أوغلو إلى بلاده. وأشار إلى أهمية الضمانة التركية في جزيرة قبرص، مشددًا على ضرورة عدم الإقدام على أي خطوة تمس مصير الجزيرة دون التشاور مع تركيا.

وكالة أنباء رويترز

جونسون يقول إنه لا يخشى مساعي البرلمان لمنع الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يوم الاثنين إنه لا يخشى محاولات أعضاء مجلس العموم عرقلة خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق مما يمهد الساحة لمواجهة مع البرلمان بعد أن أقر تشريعا يطالبه بتأجيل الخروج ما لم يتوصل إلى اتفاق جديد. ومن المقرر أن يعلق جونسون عمل البرلمان لما يزيد على شهر اعتبارا من يوم الاثنين بعد أن يصوت على أحدث طلب له لإجراء انتخابات جديدة وهو التصويت الذي سيكون في غير صالحه على الأرجح.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

موسكو: تعليق إيران التزاماتها النووية نتيجة سياسات واشنطن الطائشة

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، أن تعليق إيران لالتزاماتها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة جاء نتيجة مباشرة لسياسات واشنطن الطائشة، مؤكدة على أن استئناف طهران تطوير أجهزة الطرد المركزي لا يمثل أي تهديد.

وجاء في بيان الخارجية الروسية "من المهم أن نلاحظ أن الولايات المتحدة، التي دعت في المقام الأول في مرحلة إعداد خطة العمل الشاملة المشتركة، لفرض قيود مؤقتة على برنامج تخصيب اليورانيوم الإيراني، رفضت منذ فترة طويلة الامتثال لشروط الصفقة النووية وبدأت في عرقلة الدول الأخرى في تنفيذ خطة العمل الشاملة المشتركة، وقرار مجلس الأمن الدولي 2231".