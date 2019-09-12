TL

شدّد رئيس الجمهورية على متانة الوضع المالي والاقتصادي عشية جلسة مجلس الوزراء التي ينتظر أن تبت في التعيينات القضائية، فيما شدّد جعجع على ضرورة احترام آلية التعيينات. وفي المواقف، لفت الرئيس بري إلى أن لبنان ملتزم بالقرار 1701 وإلى أن إسرائيل هي التي تخرقه باستمرار.

المنار

تلقّى رئيس وزراء العدو تمريناً ميدانياً على كيفية الهرب في أسدود جنوب فلسطين المحتلة. ففيما كان بنيامين نتنياهو يقدّم نفسه على أنه الحامي لأمن كيان الاحتلال، وجد أن الفرار أسلم، تاركاً المنصة ليتوارى عن الأنظار مع مرافقيه لحظة ورود إنذار بوجود صورايخ في الأجواء.

nbn

نحو الدفع باتجاه دوران عجلة المؤسسات، يسعى رئيس مجلس النواب نبيه بري، لا سيما أن القطار وضع على السكة من خلال الاتفاق بإجماع الحاضرين في حوار بعبدا على 22 بندًا.

إلى ذلك، يعقد مجلس الوزراء ظهر غد جلسة عادية في القصر الجمهوري وعلى جدول أعمالها تسعة وعشرون بنداً وأبرزها التعيينات القضائية.

mtv

يتوقع أن يعيّن مجلس الوزراء الخميس رئيسي مجلس القضاء الأعلى والشورى ومدعي عام التمييز والمدير العام لوزارة العدل . والمعلومات التي رشحت من كواليس القرار تفيد بأن المعينين يتحلّون بالفضائل والخبرة التي يتمناها كل لبناني .

NTV

أعلنتْ وكالة بلومبرغ عن مساع خاضها الرئيس دونالد ترامب لتخفيف العقوبات على إيران تأمينا لسجادة إيرانية تفرش له على أرض نيويورك ويقابل على بساطها الرئيس حسن روحاني.

المستقبل

لا شيء.

OTV

حسناً فعل رئيس الحكومة اليوم، بأن دعا إلى اجتماع في السراي الحكومي للبحث في مسألة التهريب على الحدود، استكمالاً لما بدأ في وزارة الدفاع، على أن يستكمل في اجتماعات لاحقة.

وفي الموازاة، كشفت وزيرة الطاقة عن اتجاه لتعيين مجلس إدارة جديد لكهرباء لبنان قريباً، وأشارت إلى أن كل حديث عن تأخير في تطبيق خطة الكهرباء ليس صحيحاً، بدليل ما ينشر من أرقام بشكل دوري.

LBC

نقل عن وزير المال في الجلسة، من أن بعض كبار المهرّبين معروفون بالأسماء، ويجب توقيفهم ليتوقف معهم 70 إلى 80 بالمئة من التهريب، ستشكل نواة عمل اللجنة التي توافق المعنيون على التسريع بها.

الميادين

أشارت المستشارة الألمانية ​أنجيلا ميركل​ إلى أن الحرب التجارية بين ​الصين​ و​الولايات المتحدة​ أضرّت بألمانيا​. ولفتت إلى أنه ما زالت لدينا كل الفرص لتحقيق بريكست منظّم ضمن اتفاق.

الجزيرة

دعا الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ​أنطونيو غوتيريس​، تاداميتشي ياماموتو، ​الحكومة الأفغانية​ و"​حركة طالبان​" إلى "الدخول في مفاوضات مباشرة في أسرع وقت ممكن، لتجنّب ​العنف​". وحذّر من "مغبّة تصاعد العنف في ​أفغانستان​ بخاصّة خلال الأسابيع الأخيرة".

العربية

أعلنت ​وزارة الدفاع​ الأمريكية أنها ستبقي على انتشار ما يصل إلى 5500 جندي على الحدود مع ​المكسيك​ العام المقبل للمساعدة في التصدي للهجرة غير الشرعية.