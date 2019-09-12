لبنان الحر

أكد النائب ​نقولا نحاس​ أن "​لبنان​ في موضوع ​المال​ و​الاقتصاد​ مرتبط بتدفقات الخارج واستمرارية تمويل ​الدولة​ على المحك"، مشيراً إلى أن "المشكلة الأساسية للفساد هي الإدارة السياسية المتحكمة بالتوظيف والتعيين والتلزيم والخدمة والمساهمات".

صوت لبنان

أشار نائب رئيس ​الحكومة​ ​غسان حاصباني​ إلى أن رئيس الحكومة ​سعد الحريري​ قال إنه لن يكون هناك طرح أسماء للتعيينات دون وضع سيرة ذاتية للتعيينات في يد الوزراء، ونحن حتى الساعة لم نستلم أي سيرة ذاتية، واليوم يجب أن نرى إن كانت التعيينات قانونية وتستوفي الشروط، وعلينا بعد ذلك الاختيار بين الأكفأ والأفضل، ورأى أن ​التعيينات القضائية​ يمكن أن لا تنتهي في جلسة واحدة.

radio orient

عقدت ​لجنة الدفاع​ عن ​حقوق المستأجرين​ في لبنان – لجنة ​طرابلس​ و​الميناء​ و​الشمال​، اجتماعها الدوري في مقر تجمع المرأه اللبنانية في طرابلس، حيث تم استعراض "لمجمل الضغوطات التي يتعرض لها المستأجرون بهدف إخضاعهم وفرض أمر واقع جديد من خلال إجراء عقود رضائية من قبل بعض المالكين الأمر الذي يرفضه المستأجرون بالمطلق المستهدفين بإلغاء عقود إيجاراتهم القديمة دون مسوغ قانوني ومن بعض المشتغلين بالقانون بقصد جني المال غير المشروع على حساب كبار السن عن طريق الاحتيال على القانون".

اذاعة النور

أصدر وزير المالية ​علي حسن خليل​ قراراً قضى بتكليف مسّاحين لإنجاز عملية التحديد والتحرير لبلدة ​هونين​ المحتلة ومسح الأراضي المحررة منها وتسجيلها وإصدار سندات التمليك ​الجديدة​ باسم بلدة هونين العقارية.

صوت المدى

تسلم وزير الخارجية والمغتربين ​جبران باسيل​ نسخاً عن أوراق اعتماد سبعة سفراء جدد في لبنان تمهيداً لتقديمها في وقت لاحق إلى رئيس الجمهورية العماد ​ميشال عون​ .