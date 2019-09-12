النهار/ روزانا بو منصف

كتبت عن زيارة مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شنكر إلى لبنان، لافتة إلى أن شنكر يرى أن الكرة في ملعب الحكومة اللبنانية من أجل أن تحسم قرارها بالتفاوض مع إسرائيل حول ترسيم الحدود البرية والبحرية، والتي تكون من مصلحة لبنان ومن مصلحة الجميع لأن الدين العام في لبنان هو 165 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وأشارت إلى أن شنكر لفت إلى المساعدات المستمرة للجيش اللبناني من الولايات المتحدة على أمل أن يتمكن الجيش اللبناني من ممارسة السيادة اللبنانية على كل الأراضي اللبنانية.

الجمهورية/ جورج شاهين

كتب عن زيادة الموفد الأميركي ديفيد شنكر للبنان، لافتاً إلى موافقه الداعمة للبنان سياسياً وعسكرياً واقتصادياً، وحرص بلاده على أمن لبنان واستقراره، ولفت إلى أن شينكر كان متشدداً في موقفه من سلاح "حزب الله" وصواريخه وبرامج العقوبات الاقتصادية والسياسية الجاري تنفيذها تباعاً على عدد من مسؤولي حزب الله والإيرانيين.

ورأى أن زيارة شنكر محدودة النتائج والرهان أن تصنع الطريق إلى المفاوضات بين لبنان وإسرائيل بشأن ملف ترسيم الحدود، بعد الانتخابات الإسرائيلية.

اللواء/ د. عامر مشموشي

انتقد خطاب الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله وما تضمنه من نسف للبيان الوزاري للحكومة ونسف لسياسة النأي بالنفس.

واستغرب الصمت الرسمي حيال ما تضمّنه خطاب نصر الله متسائلاً هل معنى هذا السكوت أن أركان الدولة سلّموا بكلام السيد وقراراته لنسف استراتيجية الحكومة والإمساك بقرار السلم والحرب.