The Washington Post

الأوروبيون كانوا يأملون أن تعكس المملكة المتحدة قرار "بريكست" أما الآن فالعديد من بينهم ينتظرون خروج المملكة بفارغ الصبر

كان الأوروبيون يتوقون في يوم من الأيام أن تنقلب بريطانيا على"بريكست" وتتخلى عن الخروج من الاتحاد الأوروبي مقابل التصالح من جديد.

وبعد أن طالت أشهر المفاوضات وتحوّلها إلى سنوات بدأ محبّو الإنكليز في أوروبا يحلمون بإجراء استفتاء ثانٍ حول "بريكست" حيث يُعاد النظر بكل ما حصل. واستغل محبو الإنكليز التقلّبات في شعبية الحزب الديمقراطي الليبرالي في بريطانيا وهو الحزب الأكثر تأييداً لأوروبا بلا أي خجل. وهلّل هؤلاء أنفسهم في الوقت الذي أيّد فيه نشطاء حزب العمال بأغلبية ساحقة إعادة التصويت على "بريكست" خلال مؤتمر الحزب في الخريف الماضي.

وقال رئيس المجلس الأوروبي دونالد تاسك في نيسان إنه تم تحذيره من الحلم بأن تنعكس مفاعيل "بريكست" ولكنه مع ذلك واجه التحذيرات قائلاً: "على الأقل لن أتوقف عن الحلم بأوروبا أفضل وموحّدة".

إلا أن بعض أولئك الذين كانوا يأملون أن يغيّر البريطانيون رأيهم باتوا يريدون الآن وضع اللمسات الأخيرة على "بريكست" والمضي قدماً.

والمعلوم أنه من شبه المؤكد أن يوافق زعماء الاتحاد الأوروبي على تأخير موعد الخروج حتى ما بعد 31 تشرين الأول إذا طلب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ذلك بعد إقرار قانون جديد في البرلمان البريطاني يلزمه بذلك. والجدير بالذكر أن الأوروبيين لا يستمتعون باحتمال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على نحو مفاجئ ومزعزع للاستقرار، دون التوصّل إلى اتفاق لإدارة الانسحاب وتيسير الانتقال إلى شروط تجارية جديدة.

The New York Times

الهجرة إلى اليونان تتزايد مع تحذير أردوغان من ارتفاع أعداد المهاجرين أكثر

وصل القارب الأول حوالى الساعة 5:45 مساءً، على شاطئ صخري، بالقرب من قرية صيد يونانية نائية. وبعد وصول القارب الثالث عشر بعد حوالي 35 دقيقة، كان قد نزل 547 مهاجراً، في وضح النهار، على بعد أمتار قليلة من بعضهم البعض في جزيرة ليسبوس اليونانية.

وكررت مجموعة القوارب هذه نمطاً لم نشهد مثله منذ أوائل العام 2016 ، عندما تعهّد الاتحاد الأوروبي بأن يدفع لتركيا أكثر من 6 مليارات دولار، مقابل تشديد دورياتها الحدودية وإبعاد المهاجرين عن أوروبا.

في السنوات التي تلت ذلك، كان يصل قارب أو قاربين من قوارب اللاجئين إلى هذا الجزء من الساحل اليوناني كل يوم، مما خفف بشكل كبير من أزمة الهجرة في أوروبا. لكن هذا الإيقاع تغيّر في شهر آب الماضي، ليكون الشهر الأكثر ازدحاماً منذ أكثر من ثلاث سنوات، مما زاد المخاوف من موجة جديدة من الهجرة الجماعية عبر بحر إيجه.

لا يزال معدل الوافدين يشكّل حتى الساعة نسبة بسيطة مقارنة مع النسبة التي بلغت ذروتها في العام 2015، عندما كانت جزيرة ليسبوس نقطة الدخول الأوروبية المزدحمة للمهاجرين - وخاصة الفارين من الحرب الأهلية السورية.

لكن الزيادة الأخيرة تأتي في الوقت الذي بدأ يهدد فيه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من تركيا مرة أخرى بالسماح لأعداد كبيرة من المهاجرين بالمرور عبر تركيا إلى اليونان، في حال فشل السياسيين الأوروبيين في تزويد تركيا بمزيد من الدعم المالي، أو رفض خططه لزيادة النفوذ التركي في شمال سوريا.

روسيا اليوم

الودائع في البنوك المصرية تبلغ مستوى قياسياً تاريخياً

سجلت الودائع في البنوك العاملة في مصر مستوى قياسياً يُقدر بنحو 4 تريليونات جنيه، للمرة الأولى في تاريخ البنوك المصرية، وذلك في نهاية شهر يونيو الماضي.

وللمقارنة، فقد بلغ حجم الودائع في نهاية مايو الماضي 3.911 تريليون جنيه، وفقاً لأحدث تقرير صدر اليوم عن البنك المركزي المصري.

وعن أسباب ارتفاع الودائع، فإن استثمار المواطن المصري يأتي في أوقات التباطؤ الاقتصادي، وارتفاع معدلات التضخم، وتوظيف فائض أمواله في ملاذات استثمارية آمنة ومربحة تحقق له عائداً يمتص الآثار التضخمية.

كما أن انتهاء عهد السوق السوداء للعملات عقب قرار تحرير سعر صرف الجنيه، ساهم في ارتفاع الودائع لدى البنوك المصرية، وخاصة بعد استقرار سعر صرف العملة المصرية.