الوكالة الوطنية للإعلام

بري التقى نائب رئيس حكومة اللوكسبورغ وترأس اجتماع التنمية والتحرير: تلكؤ في تنفيذ ما اتفق عليه في لقاء بعبدا الاقتصادي

اعتبر رئيس مجلس النواب نبيه بري أن "هناك تلكؤاً في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في لقاء بعبدا الاقتصادي". وقال أمام نواب الأربعاء في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة إنَّه تم الاتفاق على 22 بنداً بإجماع الحاضرين، ولا يستطيع أنْ يستسيغ هذا التلكؤ، "وإذا كنا لسنا بحاجة إلى التسرع فمن الطبيعي أن نسرع في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه". وأشار إلى أنّه "طلب من وزير المال تقديم مشروع الموازنة إلى الحكومة اليوم احتراماً للمواعيد".

وفي الموضوع التشريعي، أعلن رئيس المجلس أنّه "حدد موعداً لجلسة تشريعية للمجلس يوم الثلاثاء في 24 ايلول الجاري لمناقشة وإقرار عدد من المشاريع واقتراحات القوانين المدرجة على جدول الاعمال".

وكالة الأناضول

أردوغان وميركل يبحثان الهجرة والتطورات في سوريا وليبيا

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل مسألة الهجرة والتطورات في سوريا وليبيا. جاء ذلك في اتصال هاتفي بين أردوغان وميركل، بحسب بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية. وأكد البيان أن الزعيمَيْن تناولا خلال الاتصال أيضاً العلاقات الثنائية بين البلدين.

وكالة فرنس برس

ترامب: بولتون "صارم" ولكنه "ليس ذكيا"

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء انه أقال مستشاره للأمن القومي جون بولتون لأنه "ليس ذكيا" خصوصاً في تصريحاته التي اعتبرت تهديداً لزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ اون.

وفي أول توضيح له لإقالة بولتون انتقد ترامب علاقة بولتون المتوترة مع زعيم كوريا الشمالية الذي التقاه ترامب ثلاث مرات لإجراء محادثات بشأن ترسانته النووية ووصفه مراراً بأنه "صديق".

وقال ترامب أن الخلاف بينه وبين مستشاره المتشدد يعود إلى مطلع 2018 عندما قال بولتون إنَّ إزالة أسلحة ليبيا النووية في ظل حكم الزعيم معمر القذافي يجب أن تكون نموذجاً لكوريا الشمالية.