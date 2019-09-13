نداء الوطن 9-9-2019

لوكلير يهدي فيراري الفوز في مونزا

أحرز شارل لوكلير من موناكو جائزة إيطاليا الكبرى، المرحلة الرابعة عشرة من بطولة العالم للفورمولا واحد، ليمنح فريقه فيراري فوزه الأول في عقر داره على حلبة مونزا منذ العام 2010.

أندرييسكو أول كندية تتوّج ببطولة كبرى

أحرزت الكنديّة بيانكا أندرييسكو أوّل لقب كبير في مسيرتها الإحترافيّة، بفوزها على الأميركيّة المخضرمة سيرينا وليامس في نهائي بطولة الولايات المتحدة المفتوحة في كرة المضرب، آخر دورات الغراند سلام لهذا الموسم والمقامة على ملاعب "فلاشينغ ميدوز"، لتحرمها معادلة الرقم القياسي في عدد ألقاب الغراند سلام.

الشرق:11 / 9 / 2019

بطولة أميركا المفتوحة لكرة المضرب – فلاشينغ ميدوز نادال يتوج بلقبه التاسع عشر في بطولات غراند سلام

توج الإسباني رافاييل نادال المصنف ثانياً بلقب بطولة أميركا المفتوحة لكرة المضرب بفوزه على الروسي دانييل مدفيديف الخامس بعد مباراة بطولية وملحمية من خمس مجموعات 7-5 و6-3 و5-7 و4-6 و6-4 في نهاية المسابقة.

الشرق:11 / 9 / 2019

تصفيات بطولة أوروبا –يورو 2020 لكرة القدم إنكلترا بقوتها الضاربة تواجه كوسوفو المتألقة

يسعى المنتخب الإنكليزي إلى مواصلة عروضه القوية في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات بطولة أوروبا يورو 2020 عندما يستضيف منتخب كوسوفو مفاجأة التصفيات والذي لم يخسر أي مباراة في المجموعة الأولى حتى الآن.

الجمهورية:12 / 9 / 2019

فرنسا تُقصي الولايات المتحدة من مونديال السلة

حقّقت فرنسا إحدى أكبر مفاجآت نهائيات كأس العالم 2019 في كرة السلة، بإقصائها الولايات المتحدة حاملة اللقب في النسختين الأخيرتين، بعد فوزها عليها 89-79 في الدور ربع النهائي. وفشل المنتخب الأميركي المتّوج باللقب 5 مرات، في بلوغ نصف النهائي للمرة الأولى منذ عام 2002 عندما استضاف البطولة على ارضه ومُني بالخسارة الأولى في كأس العالم منذ 13 عاماً، بينما بلغت فرنسا المربع الذهبي للمرة الثانية توالياً. وتلتقي فرنسا التي حلت ثالثة في النسخة الاخيرة من البطولة التي أقيمت عام 2014، مع الأرجنتين غداّ في نصف نهائي مونديال 2019 التي تستضيفه الصين حتى 15 أيلول.

نداء الوطن:12 / 9 / 2019

هل بدأ شوماخر مرحلة الشفاء؟

ذكرت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية أن الألماني مايكل شوماخر، بطل العالم سبع مرات في سباقات الفورمولا واحد، أدخل مستشفى "جورج بومبيدو" في باريس للخضوع "لعلاج في أقصى درجات السرية" وهو ما يعرف بالعلاج بالخلايا الجذعية. ونقلت الصحيفة الفرنسية عن ممرضة لم تعلن عن اسمها وهي تعمل في المستشفى، ان شوماخر أظهر علامات الشفاء.