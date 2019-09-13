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لبنان الحر
رأى النائب السابق فادي كرم في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي أن "هناك دائماً محاولات اللعب على الحقائق والكلام، فلا مصداقية في مسألة المعابر غير الشرعية واليوم لا مصداقية حول موقف وزراء القوات بخصوص التجاوزات القانونية في التعيينات في ديوان المحاسبة، بئس هذه السلطة الرديئة ببعض مسؤوليها".
صوت لبنان
أكد رئيس الجمهورية الأسبق أمين الجميل خلال ندوة تحت عنوان "مسارات ثلاثة أمام إيران لمواجهة الحزم الأميركي: الصمود، المناورة أو التنازل" في سراي بكفيا أن "هدف بيت المستقبل هو خلق مساحة حرة لعرض الأزمات ومحاولة المساهمة باقتراح مشاريع حلول لها".
radio orient
ترأس رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري في السراي الحكومي اجتماعاً للجنة الوزارية للتحول الرقمي، في حضور نائب رئيس الحكومة غسان حاصباني والوزراء: محمد شقير، مي شدياق، عادل أفيوني وألبيرت سرحال. وشارك في الاجتماع نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فريد بلحاج والمدير الإقليمي للبنك الدولي- قسم الشرق الأوسط ساروج كومار جاه ووفد من البنك وعدد من الخبراء والمستشارين.
اذاعة النور
أكد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب علي خريس "أننا استطعنا هزيمة العدو الإسرائيلي بمقاومتنا وإصرارنا على مواجهته وانتصرنا عليه، كل ذلك تعلمناه من ثورة الإمام الحسين".
وفي كلمة له خلال مجلس عاشورائي في البازورية، أوضح خريس أن "كربلاء الحسين هي حرارة في قلوبنا لا تنطفئ فنحن سائرون على خطاه. وان امتداد المسيرة الحسينية قد عبر عنه القادة الشهداء بتضحياتهم في مواجهة العدو".
صوت المدى
ترأس وزير البيئة فادي جريصاتي في مكتبه في الوزارة اجتماعاً لفاعليات بشري والضنية ضمّ عن بشري كلاً من النائب جوزف اسحق ورئيس البلدية فرادي كيروز ومدير مكتب الدكتور سمير جعجع طوني الشدياق بحضور السيد وليم طوق نجل النائب السابق جبران طوق كما ضمّ عن منطقة الضنية كلاً من النائب سامي فتفت والنائب عثمان علم الدين ورئيس بلدية بقاعصفرين سعد طالب، وشارك في الاجتماع رئيس الهيئة العليا للإغاثة اللواء محمد خير.