لبنان الحر

رأى النائب السابق ​فادي كرم​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي أن "هناك دائماً محاولات اللعب على الحقائق والكلام، فلا مصداقية في مسألة المعابر غير الشرعية واليوم لا مصداقية حول موقف وزراء ​القوات​ بخصوص التجاوزات القانونية في ​التعيينات​ في ​ديوان المحاسبة​، بئس هذه السلطة الرديئة ببعض مسؤوليها".

صوت لبنان

أكد ​رئيس الجمهورية​ الأسبق ​أمين الجميل​ خلال ندوة تحت عنوان "مسارات ثلاثة أمام ​إيران​ لمواجهة الحزم الأميركي: الصمود، المناورة أو التنازل" في سراي بكفيا أن "هدف بيت ​المستقبل​ هو خلق مساحة حرة لعرض الأزمات ومحاولة المساهمة باقتراح مشاريع حلول لها".

radio orient

ترأس رئيس ​مجلس الوزراء​ ​سعد الحريري​ في ​السراي الحكومي​ اجتماعاً للجنة الوزارية للتحول الرقمي، في حضور نائب رئيس ​الحكومة​ ​غسان حاصباني​ والوزراء: ​محمد شقير​، ​مي شدياق​، عادل أفيوني وألبيرت سرحال. وشارك في الاجتماع نائب رئيس مجموعة ​البنك الدولي​ لشؤون منطقة ​الشرق الأوسط​ و​شمال أفريقيا​ ​فريد بلحاج​ والمدير الإقليمي للبنك الدولي- قسم ​الشرق الأوسط​ ساروج كومار جاه ووفد من البنك وعدد من الخبراء والمستشارين.

اذاعة النور

أكد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​علي خريس​ "أننا استطعنا هزيمة ​العدو الإسرائيلي​ بمقاومتنا وإصرارنا على مواجهته وانتصرنا عليه، كل ذلك تعلمناه من ثورة ​الإمام الحسين​".

وفي كلمة له خلال مجلس عاشورائي في ​البازورية​، أوضح خريس أن "​كربلاء​ الحسين هي حرارة في قلوبنا لا تنطفئ فنحن ​سائرون​ على خطاه. وان امتداد المسيرة الحسينية قد عبر عنه القادة الشهداء بتضحياتهم في مواجهة العدو".

صوت المدى

ترأس وزير البيئة ​فادي جريصاتي​ في مكتبه في الوزارة اجتماعاً لفاعليات بشري و​الضنية​ ضمّ عن بشري كلاً من النائب جوزف اسحق ورئيس ​البلدية​ فرادي كيروز ومدير مكتب الدكتور ​سمير جعجع​ طوني الشدياق بحضور السيد وليم طوق نجل النائب السابق ​جبران طوق​ كما ضمّ عن منطقة الضنية كلاً من النائب ​سامي فتفت​ والنائب ​عثمان علم الدين​ ورئيس ​بلدية بقاعصفرين​ سعد طالب، وشارك في الاجتماع رئيس ​الهيئة العليا للإغاثة​ ​اللواء محمد خير​.