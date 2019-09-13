النهار/ إميل خوري

طالب بضرورة تأكيد التزام سياسة دفاعية واحدة ضد أي اعتداء إسرائيلي على لبنان، وتأكيد التزام سياسة النأي بالنفس عن صراعات المحاور وأن يترك لمجلس الوزراء الحرية في اتخاذ القرارات.

الجمهورية/ عماد مرمل

تناول موضوع العقوبات الأميركية بحق مسؤولين في حزب الله. ونقل عن شخصية اقتصادية قريبة من حزب الله قولها ضروية اعتماد جملة خيارات منها: - دعوة مجلس الوزراء إلى تخصيص جلسة لمناقشة تحدي العقوبات وتحديد طريقة التعامل الرسمي. – الضغط في اتجاه اتخاذ قرار يمنع أي جهة تتخذ عقوبات أو تساهم في تنفيذها من المشاركة في استثمارات النفط والغاز والكهرباء وغيرها من القطاعات الحيوية. – التلويح ببدائل من التعامل الاقتصادي والاستدارة صوب روسيا والصين وإيران.

الديار/ دون توقيع

رأى أن الأزمة الاقتصادية اليوم ليست بخطورة عامي 1975 و 1976 حيث ودائع المصارف اللبنانية تتجاوز 183 مليار دولار وودائع الذهب تتجاوز الـ95 مليار دولار، قائلاً: لا مبرر للخوف والمطالوب وحدة وطنية، وحدة الشعب اللبناني بكل فئاته ووقف الخلافات والفساد والهدر.

اللواء/ أنطوان صعب

اعتبر أن جولة مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شنكر لم تكن محصورة بشق ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل، بل هناك جدية وإصرار أميركي على مواكبة ومتابعة الوضع في لبنان لا سيما في مجال العقوبات المفروضة على بعض الأطراف. ورأى أن البلد مقبل على مرحلة جديدة في سياق ما جرى في الآونة الأخيرة من متغيرات بدأت بسقوط الطائرتين المسيرتين في الضاحية إلى رد حزب الله وسقوط طائرة استطلاع إسرائيلية في بلدة رامية الجنوبية.