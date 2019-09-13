The Washington Post

إسرائيل تنفي تقريراً بأنها وضعت أجهزة تجسس في واشنطن

نفت إسرائيل يوم الخميس تقريراً صادراً عن موقع بوليتيكو الإخباري ومقره واشنطن يزعم أن إسرائيل وضعت أجهزة مراقبة للهواتف المحمولة في مواقع حساسة حول واشنطن، بما في ذلك بالقرب من البيت الأبيض.

وفقاً للتقرير، الذي استشهد بثلاثة مسؤولين أميركيين سابقين بقيت أسماؤهم مجهولة فقد تم اكتشاف الأجهزة التي تشبه أبراج الهواتف الخلوية، والتي تخدع الهواتف المحمولة لإعطائها مواقعها ومعلومات عن هوية الشخص الذي يحمل الخلوي.

ومع ذلك، لم تسمع السلطات الإسرائيلية أي توبيخ ولم تبرز أي تبعات لهذا الخرق، حيث يشير التقرير إلى أنه تم التخفيف من أهمية هذا الانتهاك نظراً إلى أهمية العلاقات الوثيقة بشكل استثنائي بين الرئيس ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

يأتي هذا التقرير في وقت حساس، حيث يعود الإسرائيليون إلى صناديق الاقتراع الأسبوع المقبل للمشاركة في انتخابات عامة ثانية هذا العام حيث يكافح نتنياهو للاحتفاظ بمنصبه.]

The New York Times

كل العيون على إيرلندا الشمالية بينما يتابع بوريس جونسون ملف" بريكست"

شكوك قوية تنتاب الإيرلنديين فهم يشعرون بأن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون هو أحدث رئيس وزراء من بين سلسلة طويلة من الزعماء البريطانيين الذين لم يهتموا لأمرهم كثيراً.

والدليل على ذلك أن بوريس جونسون لم يرد على اتصال هاتفي أجراه رئيس الوزراء الإيرلندي إلا بعد مرور أسبوع كما تجاهل جونسون التحدي المتمثل في فرض حدود ملموسة بين إيرلندا الشمالية وجنوب البلاد، وقال ذات مرة إن الأمر لن يختلف كثيراً عن تحصيل رسوم المرور من سائقي السيارات الذين يتجولون في أرجاء لندن.

لذلك، عندما قام السيد جونسون بزيارته الأولى إلى دبلن كرئيس للوزراء في وقت سابق من هذا الأسبوع، فقد بذل جهداً استثنائياً ليظهر أنه كان على بيّنة من التهديد الذي يمثله خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وحجم هذا التهديد على الجارة الأصغر المجاورة. وأضاف جونسون إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي كان "معضلة كانت إيرلندا بغنى عنها".

روسيا اليوم

الدفاع الروسية: تصريحات ستولتنبرغ حول صواريخ روسية في أوروبا لا أساس لها

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن تصريحات الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، حول انتهاك روسيا لمعاهدة الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى لا أساس لها.

وأكدت وزارة الدفاع الروسية في بيان، تلقت RT نسخة منه، الخميس، أن "روسيا لم تختبر ولا تمتلك صواريخ متوسطة وقصيرة المدى، خلافاً عن الولايات المتحدة"، مضيفة أن "روسيا لا تخطط لنشر مثل هذه الصواريخ في أوروبا ولا في مناطق أخرى من العالم طالما لم تظهر هناك مثل هذه الأسلحة من صنع أميركي".

وأشارت الدفاع الروسية إلى أن المسؤولية عن انهيار معاهدة الصواريخ تقع على عاتق الولايات المتحدة، وأن انسحابها من المعاهدة أوجد مخاطر جدية بالنسبة للأمن الدولي.

وأكدت أن "اتهامات لا أساس لها لروسيا بأنها لا تلتزم بالمعاهدة استخدمت فقط كذريعة لانسحاب الولايات المتحدة من المعاهدة".

وأضافت الدفاع الروسية: "نأمل بأن نسمع من الشركاء الغربيين تأكيدات على رفضهم لنشر صواريخ أميركية متوسطة وقصيرة المدى تطلق من الأرض، على أراضيها"، مشيرة إلى أن "الجانب الأميركي قد بدأ بتصميمها".

وجاء ذلك رداً على تصريح الأمين العام للناتو ينس ستولتنبرغ، الذي ادعى في مقابلة مع قناة "يورونيوز" بأن "روسيا في ظل وقف العمل بمعاهدة الصواريخ المتوسطة والقصيرة تنشر صواريخ قادرة على حمل رؤوس نووية في أوروبا".