الوكالة الوطنية للإعلام

الحكومة تقر خطة العمل الوطنية الأولى الخاصة بلبنان لتطبيق قرار مجلس الأمن 1325 حول المرأة والسلام والأمن

أقرت الحكومة اللبنانية اليوم، خطة العمل الوطنية الأولى الخاصة بلبنان لتطبيق قرار مجلس الأمن 1325 حول المرأة والسلام والأمن، التي توفر إطار عمل وطني شامل من أجل استقرار لبنان وأمنه على المدى الطويل، والتي تشكل مدماكاً أساسياً لتحقيق أهداف التنمية المستدامة للعام 2030. توفر الخطة مجموعة من الأدوات والموارد التي ترمي إلى المضي قدماً في مشاركة منهجية للمرأة في المحادثات حول قضايا السلام والأمن وهي تعزز في الوقت نفسه حماية النساء ووجودهن في المراكز القيادية.

وكالة الأناضول

مجلس الأمن يمدد بالإجماع ولاية بعثة الأمم المتحدة في ليبيا

اعتمد مجلس الأمن الدولي بالإجماع، قراراً بريطانياً بتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لمدة عام، حتى 15 أيلول 2020. وأوضح القرار أن البعثة الأممية في ليبيا، "بعثة سياسية خاصة" تعمل من أجل دعم "إجراء عملية سياسية وحوار أمني واقتصادي شامل للجميع، وتنفيذ الاتفاق السياسي الليبي، وتوطيد الترتيبات التي اتخذتها حكومة الوفاق الوطني في ما يتعلق بالحوكمة والأمن". كما تعمل البعثة على "تدعيم إمكانية وقف إطلاق النار، وسير المراحل اللاحقة من العملية الانتقالية، بما في ذلك العملية الدستورية وتنظيم الانتخابات". وأكد القرار الذي حصلت الأناضول على نسخة منه، أن "الحالة في ليبيا لا تزال تشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين".

الوكالة الوطنية للإعلام

الحكومة تقر خطة العمل الوطنية الأولى الخاصة بلبنان لتطبيق قرار مجلس الأمن 1325 حول المرأة والسلام والأمن

أقرت الحكومة اللبنانية اليوم، خطة العمل الوطنية الأولى الخاصة بلبنان لتطبيق قرار مجلس الأمن 1325 حول المرأة والسلام والأمن، التي توفر إطار عمل وطني شامل من أجل استقرار لبنان وأمنه على المدى الطويل، والتي تشكل مدماكاً أساسياً لتحقيق أهداف التنمية المستدامة للعام 2030. توفر الخطة مجموعة من الأدوات والموارد التي ترمي إلى المضي قدماً في مشاركة منهجية للمرأة في المحادثات حول قضايا السلام والأمن وهي تعزز في الوقت نفسه حماية النساء ووجودهن في المراكز القيادية.

وكالة الأناضول

مجلس الأمن يمدد بالإجماع ولاية بعثة الأمم المتحدة في ليبيا

اعتمد مجلس الأمن الدولي بالإجماع، قراراً بريطانياً بتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لمدة عام، حتى 15 أيلول 2020. وأوضح القرار أن البعثة الأممية في ليبيا، "بعثة سياسية خاصة" تعمل من أجل دعم "إجراء عملية سياسية وحوار أمني واقتصادي شامل للجميع، وتنفيذ الاتفاق السياسي الليبي، وتوطيد الترتيبات التي اتخذتها حكومة الوفاق الوطني في ما يتعلق بالحوكمة والأمن". كما تعمل البعثة على "تدعيم إمكانية وقف إطلاق النار، وسير المراحل اللاحقة من العملية الانتقالية، بما في ذلك العملية الدستورية وتنظيم الانتخابات". وأكد القرار الذي حصلت الأناضول على نسخة منه، أن "الحالة في ليبيا لا تزال تشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين".

وكالة أنباء رويترز

روسيا تطلب من أميركا تأكيد مكان مسؤول سابق قيل إنه جاسوس

قالت ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية إن بلادها طلبت من الولايات المتحدة، عبر الشرطة الدولية (إنتربول)، تأكيد مكان موظف سابق في الكرملين وذكرت وسائل إعلام روسية أنه ربما كان جاسوساً أميركياً جرى تهريبه في 2017. وأدلت زاخاروفا بتلك التصريحات بعد أن ذكرت تقارير في وسائل إعلام أميركية، وأكدتها رويترز من مصدرين، أن جاسوساً لصالح وكالة المخابرات المركزية (سي.آي.إيه) كان داخل الحكومة الروسية وجرى تهريبه للولايات المتحدة في 2017.

وكالة أنباء شينخوا

تركيا والولايات المتحدة تطلقان طلعة جوية رابعة مشتركة فوق المنطقة الآمنة شمالي سوريا

قامت تركيا والولايات المتحدة بالطلعة الجوية الرابعة المشتركة فوق المنطقة الآمنة المخطط لها في شمالي سوريا. وقالت وزارة الدفاع التركية "جرى إطلاق الطلعة الجوية المشتركة الرابعة، وفقاً لما هو مخطط، بمروحيتين تركيتين ومروحيتين أميركيتين، في نطاق طلبات المرحلة الأولى من المنطقة الآمنة شرقي نهر الفرات في سوريا." وفي 7 أغسطس، اتفق مسؤولون من تركيا والولايات المتحدة على إقامة منطقة آمنة وإنشاء "ممر سلام" شمالي سوريا، لمواجهة مخاوف أنقرة الأمنية المتعلقة بالفصيل الكردي الذي يسيطر على الأراضي. يضم الاتفاق سحب وحدات حماية الشعب تجاه جنوبي المنطقة الآمنة. وسوف يسهل هذا الاتفاق عودة السوريين النازحين الذين يعيشون الآن في تركيا، إلى بلادهم.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

برلماني سوري: هذه مواقفنا من دعوات العودة إلى الجامعة العربية

الكثير من الجدل يدور الآن في الساحات العربية من أجل بلورة موقف جامع لإعادة سوريا إلى مقعدها بعد أكثر من 8 سنوات غياب، ويرى مراقبون أن حسم الجدل حول هذا الموضوع ربما يخضع لظروف إقليمية ودولية بجانب التوافق والإجماع العربي الذي ينص عليه ميثاق الجامعة... متى تعود سوريا إلى البيت العربي... سؤال ينتظر الإجابة. قال عمار الأسد، رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشعب السوري، في اتصال مع "سبوتنيك"، إن عودة سوريا هي قوة للعمل العربي المشترك، وقد لاحظ العرب جميعاً أنه قد تم الانفراد بكل دولة بعد غياب دمشق.

قالت ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية إن بلادها طلبت من الولايات المتحدة، عبر الشرطة الدولية (إنتربول)، تأكيد مكان موظف سابق في الكرملين وذكرت وسائل إعلام روسية أنه ربما كان جاسوساً أميركياً جرى تهريبه في 2017. وأدلت زاخاروفا بتلك التصريحات بعد أن ذكرت تقارير في وسائل إعلام أميركية، وأكدتها رويترز من مصدرين، أن جاسوساً لصالح وكالة المخابرات المركزية (سي.آي.إيه) كان داخل الحكومة الروسية وجرى تهريبه للولايات المتحدة في 2017.

وكالة أنباء شينخوا

تركيا والولايات المتحدة تطلقان طلعة جوية رابعة مشتركة فوق المنطقة الآمنة شمالي سوريا

قامت تركيا والولايات المتحدة بالطلعة الجوية الرابعة المشتركة فوق المنطقة الآمنة المخطط لها في شمالي سوريا. وقالت وزارة الدفاع التركية "جرى إطلاق الطلعة الجوية المشتركة الرابعة، وفقاً لما هو مخطط، بمروحيتين تركيتين ومروحيتين أميركيتين، في نطاق طلبات المرحلة الأولى من المنطقة الآمنة شرقي نهر الفرات في سوريا." وفي 7 أغسطس، اتفق مسؤولون من تركيا والولايات المتحدة على إقامة منطقة آمنة وإنشاء "ممر سلام" شمالي سوريا، لمواجهة مخاوف أنقرة الأمنية المتعلقة بالفصيل الكردي الذي يسيطر على الأراضي. يضم الاتفاق سحب وحدات حماية الشعب تجاه جنوبي المنطقة الآمنة. وسوف يسهل هذا الاتفاق عودة السوريين النازحين الذين يعيشون الآن في تركيا، إلى بلادهم.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

برلماني سوري: هذه مواقفنا من دعوات العودة إلى الجامعة العربية

الكثير من الجدل يدور الآن في الساحات العربية من أجل بلورة موقف جامع لإعادة سوريا إلى مقعدها بعد أكثر من 8 سنوات غياب، ويرى مراقبون أن حسم الجدل حول هذا الموضوع ربما يخضع لظروف إقليمية ودولية بجانب التوافق والإجماع العربي الذي ينص عليه ميثاق الجامعة... متى تعود سوريا إلى البيت العربي... سؤال ينتظر الإجابة. قال عمار الأسد، رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشعب السوري، في اتصال مع "سبوتنيك"، إن عودة سوريا هي قوة للعمل العربي المشترك، وقد لاحظ العرب جميعاً أنه قد تم الانفراد بكل دولة بعد غياب دمشق.