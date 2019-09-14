TL

أمنياً قضية العميل الإسرائيلي عامر فاخوري، التي شغلت الرأي العام انتهت بتوقيفه من الأمن العام. كما أصدرت قيادة الجيش توضيحاً بأن صوراً نشرت على مواقع التواصل للقائد العماد عون تم التقاطها خلال زيارته واشنطن، وأثناء حفل السفارة دون سابق معرفة بينه وبين العميل فاخوري.

المنار

آمر معتقل الخيام سابقاً اعترف بتعامله مع العدو الإسرائيلي، واستحصاله على الجنسية الإسرائيلية وجواز سفر إسرائيلي غادر بموجبه الأراضي الفلسطينية المحتلة.

nbn

اللبنانيون يتقدمهم أبناء الجنوب، لن يسامحوا ولن ينسوا من تفنّن في ابتكار العذابات من يحمل هوية خيانة الوطن حصراً ....وسيكونون بالمرصاد للعملاء في الشارع وأمام القضاء وفي كل مكان حتى ينالوا القصاص الذي يستحقون.

mtv

ستبدأ الحكومة بحث موازنة الـ 2020 بدءاً من الأسبوع المقبل .وفي المعلومات فإن مجلس الوزراء قد يعقد جلسة أولى الثلثاء المقبل، ينتظر أن تشكل خطوة أولى على طريق الموازنة المنتظرة .

NTV

جمع الأسرى المحررون قواهم وتحركوا باتجاه القضاء في دعاوى، ستَتخذ الاثنين الصفة الشخصية، أيضاً العشرات ممن تحفر على أجسادهم الآم الاعتقال وممن لديهم ذاكرة تطيح كل مذكرات الجلب والإفراج معاً.

OTV

الرئيس عون شدد على أننا سنستخدم كافة الوسائل التي لدينا من أجل إنقاذ لبنان من الوضع الاقتصادي الصعب الذي يجتازه، ولن نسمح بسقوط لبنان وإن كانت الأزمة صعبة إلاّ إنّنا ملزمون بالنجاح في عملية الانقاذ، مشيراً إلى أنه اعتمد دائماً الحقيقة عند مخاطبة اللبنانيين اللذين لطالما وثقوا به.

LBC

ودّع لبنان الأستاذ سيمون أسمر الذي عاد إلى الأرض التي أحبها ليزرع فيها كما زرع الحب والفرح على مدى نصف قرن.

الميادين

طالب ملك ​الأردن​ عبد الله الثاني بـ "تكاتف الجهود الدولية لرفض الإجراءات أحادية الجانب، التي من شأنها تقويض حل الدولتين"، مشدداً على أن "حل الدولتين هو الحل الوحيد الذي تقوم بمقتضاه ​الدولة الفلسطينية​ المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها ​القدس الشرقية​، وتعيش بأمن وسلام إلى جانب ​إسرائيل​".

الجزيرة

أعلنت وزارة الخارجية ​العراقية عن "رفض العراق لوعود رئيس الوزراء الإسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​ ضم غور ​الأردن​ وشمال ​البحر الميت​ إلى ​اسرائيل​"، معتبرة أن "تلك الوعود تأتي في إطار الدعاية الانتخابية والـ​سياسة​ الاستيطانية ​العنصرية​".

العربية

أكد الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز في اتصال هاتفي مع الرئيس الفلسطيني ​محمود عباس​، أن "الإعلان الإسرائيلي بضم الأراضي الفلسطينية باطل ولاغٍ"، مؤكداً أن "قرار نتانياهو يمثل خرقاً وانتهاكاً للقانون الدولي، وأن أي محاولة لفرض الأمر الواقع على حساب ​الشعب الفلسطيني​ ستكون مرفوضة".