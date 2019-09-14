لبنان الحر

أكد وزير العمل ​كميل أبو سليمان​ في تصريح له عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​ أننا "سنبقى أوفياء لحلم الرئيس الشهيد ​بشير الجميل​ ببناء جمهورية قوية ونعمل على تحقيقه".

صوت لبنان

أكد عضو كتلة "الكتائب اللبنانية" النائب ​نديم الجميل​ خلال إحياء "​القوات اللبنانية​" ذكرى اغتيال ​رئيس الجمهورية​ الراحل ​بشير الجميل​، "إننا نعيد الشعار الذي أطلقناه منذ 10 سنوات أن كل لبنان لا يركع إلا الله .

radio orient

استقبلت رئيسة "​لجنة التربية​ والثقافة" النائب ​بهية الحريري​ في ​مجدليون​، مديرة ​جامعة القديس يوسف​ - فرع ​الجنوب​ الدكتورة دينا صيداني يرافقها المدير السابق للفرع الدكتور مصطفى أسعد والرئيسة السابقة لـ"جمعية خريجي مركز ​لبنان​ الجنوبي" صفية سنبل وجرى البحث في شؤون أكاديمية وتربوية.

اذاعة النور

أكد رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب ​محمد رعد،​ أن "العقوبات والحصار الأميركي يشد من عزمنا وقوتنا وتماسكنا".

صوت المدى

أفاد المكتب الإعلامي لوزير الدفاع الوطني ​الياس بو صعب​ بأنه "بعدما ورد في إحدى الصحف خبراً تحت عنوان" تغذية ​الجيش​" بأن وزير المالية أكد أنه "لن يقع تحت ضغط المتعهدين والتجار والمتواطئين مع بعض الضباط كاشفاً ان هنالك 80 الف فاتورة عليها مشاكل ينقصها مستندات"، قام وزير الدفاع بارسال كتاب إلى ​النيابة العامة العسكرية​ بمضمون ما ورد أعلاه واعتبار هذا الكتاب بمثابة إخبار وإجراء التحقيقات اللازمة مع الضباط المعنيين في الملف وكل من يظهره التحقيق فاعلاً أو متدخلاً أو شريكاً.