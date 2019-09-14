قال رئيس حزب "يسرائيل بيتينو"، أفيغدور ليبرمان، إن زيارة ، بنيامين نتنياهو، إلى روسيا ولقائه مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، جاءت على خلفية انتخابات الكنيست، مشدداً على أنه "لا توجد لهذه الزيارة أهمية سياسية أو أمنية". وحسب ليبرمان، فإن "كل شيء مخطط في روسيا حتى تفاصيل التفاصيل. وعندما يحتجزون رئيس الحكومة طوال ثلاث ساعات، فإن هذا ليس عفوياً".

أشار موقع "واللا" إلى أن "شيئاً ما في هجوم نتنياهو السياسي الخاطف تعركس. فالرئيس الأميركي، دونالد ترامب، لم يقم بزيارة مفاجئة لإسرائيل، ولم تتم دعوة نتنياهو إلى البيت الأبيض. وبدلاً من حرس شرف في الكرملين، حصل نتنياهو على لقاء عفوي مع بوتين في سوتشي، وعلى تأخير مهين لثلاث ساعات تقريباً".

كرر رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، تهديده بشن حرب ضد قطاع غزة، وقال أن السؤال ليس هل ستنشب حرباً كهذه، وإنما متى ستنشب. واعتبر نتنياهو أن "حماس لا تحاول المس بمواطني إسرائيل فقط، وإنما بي أيضاً، من أجل المس بأية طريقة بمواصلة قيادتي للدولة.

قال ترامب إنه لا يعتقد أن إسرائيل تتجسس على الولايات المتحدة، بحسب رويترز. وكان تقرير لصحيفة "بوليتيكو" الأمريكية أفاد بأن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي وأجهزة أمنية أخرى خلصت إلى أن إسرائيل أمضت العامين الأخيرين في زرع أجهزة التنصت. وأوضح مسؤولون في البيت الأبيض أنه لم يتم التأكد بعد ما إذا كانت إسرائيل قد حصلت على أية معلومات.

كشف مركز الاورشليمي الإسرائيلي للابحاث النقاب عن السر وراء توتر العلاقة بين تركيا وحركة حماس الفلسطينية. وأن تركيا تجري تقييماً شاملاً لموقف أو وضع مكتب حركة حماس في إسطنبول، بعد معلومات استخباراتية خطيرة قدمتها اسرائيل للحكومة التركية.

أصدرت فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وبريطانيا، بياناً مشتركاً، قالت فيه أنها تشعر بالقلق من إعلان نتنياهو عن احتمال ضم مناطق في الضفة الغربية. وان "الخطوة تمثل في حال تنفيذها انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي"، و"سنواصل دعوة كل الأطراف للنأي عن الأفعال التي تخالف القانون الدولي وتقوض حل الدولتين"، مضيفاً: "نسلم بحق إسرائيل في الأمن وندين بشدة الهجمات الأخيرة من غزة".