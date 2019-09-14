"الجمهورية" أعربت فرنسا وبريطانيا وألمانيا وبروكسل عن قلقها العميق من بيانات وتحركات إيرانية، قالت إنّها تنتهك التزامات طهران بالإتفاق النووي ودعتها إلى التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

"الجمهورية" قال الرئيس الأميركي: يمكنني القول إنّ إيران تريد عقد لقاء معنا.

"الجمهورية" أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أن لا معنى لمحادثات مع الولايات المتحدة ما لم ترفع عقوباتها عن الجمهورية الإسلامية.

"الشرق الأوسط" قالت مصادر رسمية فرنسية إنّ طهران يمكن أن تجد نفسها في عزلة تامة إذا استمرت في التخلي عن التزاماتها النووية، مضيفة أن أوروبا لن تستطيع الاستمرار في التمسك طويلاً باتفاق خرج منه الطرف الأساسي وأفرغ من محتواه.

"الشرق الأوسط" أعلن الاتحاد الأوروبي، أنّ قرار بريطانيا الإنضمام إلى مهمة بحرية بقيادة الولايات المتحدة في الخليج، عرقل الجهود الأوروبية لإنشاء قوة بحرية لضمان سلامة الملاحة من مضيق هرمز بشكل منفصل عن الدوريات الأميركية.

"الشرق الأوسط" أعلن رئيس الوزراء التركي الأسبق أحمد داود أوغلو استقالته من حزب "العدالة والتنمية" كما أعلن ثلاثة نواب سابقون وإثنان من قيادة الحزب استقالتهم أيضاً في خطوة فسّرت بأنها تقطع الطريق على فخ كان الرئيس التركي ينصبه لهم خلال فصلهم من الحزب، وقال أوغلو إنّه سينشىء قريباً حزباً سياسياً منافساً.

"الجمهورية" شهدت العاصمة الفرنسية ومنطقتها إضطراباً كبيراً بسبب إضراب واسع لقطاع النقل، احتجاجاً على مشروع إصلاح أنظمة التقاعد الذي يريده الرئيس إيمانويل ماكرون.

"الشرق الأوسط" كشفت قناة تلفزيونية أميركية، وجود شبكات إرهابية في دول أوروبية لتهريب "داعشيين" من الشرق الأوسط وإن مركزاً واحداً من تلك الشبكات في أثينا.

"الشرق الأوسط" قال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، إنّه لن يذهب إلى نيويورك لحضور الجمعية العامة للأمم المتحدة.