"الجمهورية" أسفر أنفجار سيارة مفخخة في مدينة عفرين في ريف حلب شمال سوريا، عن وقوع عدد من الجرحى والخسائر المادية، في حين تحدثت مواقع اخبارية عن وقوع عدد من القتلى.

"الجمهورية" كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن اجتماع القمة الثلاثي المقرر في 16 أيلول الحالي مع قادة روسيا وإيران في أنقرة سيناقش بشكل أساسي الوضع في أدلب السورية، كما هدد الدول الأوروبية بإغراقها باللاجئين السوريين.

"الجمهورية" أعلن المتحدث الصحافي باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف أن الرئيس فلاديمير بوتين سيعقد اجتماعين مع الرئيسين التركي والإيراني في إطار القمة الثلاثية حول سوريا.

"الجمهورية" أكدت هنغاريا عضو الإتحاد الأوروبي عزمها على رفع مستوى تمثيلها الدبلوماسي في سوريا.

"الشرق الأوسط" قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في تصريحات نشرت، أن الحرب في سوريا انتهت فعلياً، هذه الدولة تعود بشكل تدريجي إلى الحياة الطبيعية السلمية، وأقر بوجود ما سماها بؤر توتر في الأراضي التي لا تسيطر عليها الحكومة السورية، على سبيل المثال في أدلب وشرق الفرات.

"الشرق الأوسط" قال ناشطون أن قوات الجيش السوري دفعت بتعزيزات الى جبال اللاذقية الشرقية المطلة على منطقة جسر الشغور في ريف ادلب الغربي تحسباً لمعركة مرتقبة.

"الشرق الأوسط" قالت وزارة الخارجية الأميركية أن الولايات المتحدة لديها أدلة على أن ناقلة النفط الإيرانية "ادريان داريا" نقلت حمولتها من النفط الخام للحكومة السورية وخالفت التعهدات بالّا تبيع نفطاً لسوريا.

"الشرق الأوسط" شهدت القدس الشرقية ومدن الضفة الغربية، سلسلة مواجهات بين المواطنين الفلسطينيين وبين قوات الإحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية.

"الشرق الأوسط" توجه آلاف التونسيين في دول المهجر أمس إلى صناديق الإقتراع لانتخاب رئيسهم المقبل من بين 26 مرشحاً، وكانت البداية في مدينة سيدني الإسترالية وفي تونس ستجري عمليات الاقتراع يوم غد الأحد.