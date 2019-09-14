الديار/فادي عيد

نقل عن مصادره قولها أنه لا يمكن للمجتمع الدولي وتحديداً للمؤسسات الدولية المالية المانحة للبنان أن يغامروا بمبلغ 11 مليار دولار في مثل هذه الظروف السائدة في لبنان مالياً، إلا في حال استجد ما يعيد النظر في أمور كثيرة أو التصرّف بهذه الأموال من قبل الدول المانحة. وقال أن الرئيس سعد الحريري هو من بادر إلى إجراء اتصالات مكثّفة مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون بعد ما وجد أن أموال سيدر في خطر.

النهار/ روزانا بو منصف

عرضت لوجود الحاح دبلوماسي كبير على لبنان للتحرك بسرعة وبحزم، والقيام بإجراءات من أجل منع الإنهيار الإقتصادي الذي يخشى أن تكون مؤشراته أقرب من أي وقت مضى. ولفتت إلى أن انتشال الاقتصاد لا يمكن أن ينجح في أجواء أو مناخات تهديدات بالحرب والتصعيد العسكري.

النهار/ سمير تويني

نقل عن مصادر دبلوماسي غريبة قولها أن تهديد السيد حسن نصرالله بالرد من الأراضي اللبنانية على الضربات الاسرائيلية التي تستهدف مقاتليه في سوريا هو تطور خطير في موقف الحزب. ويهدد بوضع لبنان في دائرة الخطر وانهيار القرار الدولي 1701. كما يهدد الانطلاقة المالية والاقتصادية للبنان.

الشرق/ عوني الكعكي

نوّه بدور قائد الجيش العماد جوزاف عون، قائلا:" قائد الجيش ليس بحاجة إلى فحص دم وهو جاء إلى القيادة من أرض المعركة في الجرود ومن أرض المعركة في الجنوب، أي أنه كان يعرّض حياته للموت في سبيل الدفاع عن الوطن.

ورأى أن وجود مدير المخابرات مع قائد الجيش في الصورة التي ظهر فيها العميل عامر الفاخوري وتعميمها بشكل مشبوّه يؤكد على أن المؤامرة تستهدف الجيش وليس شخصاً بذاته نظراً لأهمية دور القائد ثم دور مدير المخابرات في المؤسسة الوطنية الكبرى.