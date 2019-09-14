روسيا اليوم

واشنطن تكثّف دعمها العسكري لكييف عقب الإفراج عن حزمة المساعدات المجمّدة

عقب موافقة البيت الأبيض على تسليم 250 مليون دولار من المساعدات العسكرية إلى كييف كان قد جمّدها سابقاً، أعلن رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي عن زيادة الدعم العسكري الأمريكي لبلاده. وأشاد زيلينسكي، أثناء منتدى في كييف، بـ "العلاقات الممتازة" بين بلاده والولايات المتحدة، مضيفاً أن واشنطن، علاوة على 250 مليوناً تم الإفراج عنها مؤخراً، ستدفع إلى أوكرانيا 140 مليون دولار إضافية ضمن إطار برنامج دعمها العسكري لحكومة كييف. وتخلّت إدارة ترامب عن قرارها تجميد حزمة المساعدات المخصصة من قبل البنتاغون إلى أوكرانيا قبيل المناقشة المقررة، لهذا الموضوع في لجنة تخصيص الأموال في مجلس الشيوخ، حيث كان من المتوقّع أن يتعرض قرار البيت الأبيض لمعارضة شديدة من قبل الأعضاء الديمقراطيين والجمهوريين على حد سواء.

روسيا اليوم

"شر كبير": نتنياهو حذّر روسيا من الخطر

كتب إيفان أبولييف، في "غازيتا رو"، حول تنبيه نتنياهو من خطر إيران على روسيا، وجاء في المقال: قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في مقابلة مع قناة "آر بي كا"، إن إيران تشكل خطراً على مستقبل روسيا. وبحسبه، فإن إيران تمثل أحد خطرين على مستقبل روسيا، ثانيهما هو الإسلام السني الراديكالي .. وفقاً له، فإن متطرفي طهران الشيعة "أكثر شراً" من الإسلام السني الراديكالي. وأضاف رئيس الحكومة الإسرائيلية أن إيران ستوجّه أيديولوجيتها وسلاحها "ليس فقط للغرب، إنما وإلى روسيا. لا يخفون في إسرائيل حقيقة أنهم يريدون خروج إيران من سوريا، لأنهم يعتقدون بأن وجود طهران في دولة مجاورة يهدد أمن الدولة اليهودية. أكثر ما تخشاه إسرائيل هو وجود الجناح المسلح لحزب الله الشيعي في سوريا.في الوقت نفسه، تعد إيران حليفة روسيا في سوريا، حيث تحارب ضد مقاتلي الدولة الإسلامية. وتعمل طهران كضامن لعملية السلام في سوريا، إلى جانب روسيا وتركيا، ولا ترغب موسكو في إفساد العلاقات مع حليف إقليمي قوي. وسبق أن قال سفير إسرائيل السابق لدى موسكو، زفي ماغين، لـ"غازيتارو"، إن لدى موسكو قنوات للضغط على إيران. وأشار إلى أن موسكو عرضت بالفعل على الولايات المتحدة وإسرائيل تقليل الوجود الإيراني في سوريا إلى الحد الأدنى، لكن الطرفين لم يتوصلا إلى اتفاق.