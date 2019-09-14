الوكالة الوطنية للإعلام

الحريري من مؤتمر الاقتصاد الرقمي: نحتاج إلى تغيير طريقة عملنا فالقوانين يجب تحديثها والوزارات تحتاج الى تعديل

أكد رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري من مؤتمر الاقتصاد الرقمي، أن "هناك فريقاً قوياً يعمل على تحويل اقتصاد البلد إلى الاقتصاد الرقمي"، وقال: "في ظل الأزمة الاقتصادية التي نعيشها حالياً بات الجميع حريصاً على العمل بشكل أفضل". وأشار إلى أن "الاستثمار في أوجيرو جيد لأنه سيعود بأرباح ويولّد فرص عمل"، وقال: "في السنة المقبلة في مثل هذا اليوم، لن يكون هناك انقطاع للكهرباء في لبنان" أضاف: "نحتاج إلى تغيير الطريقة التي نعمل بها في لبنان، فالقوانين كلها يجب تحديثها، والوزارات تحتاج إلى تعديل". وتابع: "علينا أن نتحكم بتوقعاتنا في ما يخص قطاع البترول في لبنان، ووكالات التصنيف بدأت تنظر إلينا على أننا جدّيون في الاصلاحات التي نقوم بها. ونحن اليوم لدينا فرصة ذهبية.

وكالة الأناضول

أنقرة تستضيف الاثنين قمة ثلاثية حول سوريا

تستضيف العاصمة التركية أنقرة، قمة ثلاثية خامسة حول سوريا، تضم كل من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيريه الروسي فلاديمير بوتين والإيراني حسن روحاني. وقال بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، إن القمة الثلاثية ستبحث الأزمة السورية وخاصة الوضع في إدلب (شمال غرب). وسيتناول الزعماء الثلاثة سبل إنهاء الصراع الدائر في إدلب، وشروط العودة الطوعية للاجئين وتوفير الظروف اللازمة لذلك. كما ستبحث القمة موضوع نقاط المراقبة التركية، ومحاربة التنظيمات الإرهابية بالمنطقة، وإيجاد حل سياسي دائم في سوريا.

وكالة أنباء رويترز

القوى الأوروبية تعبر عن قلقها بشأن إعلان إسرائيل ضم مناطق بالضفة الغربية

قالت خمس دول أوروبية كبرى، إنها تشعر بقلق بالغ بشأن إعلان إسرائيل اعتزامها ضم مناطق في الضفة الغربية. وذكرت وزارة الخارجية الألمانية في تغريدة على تويتر أن "هذا سيمثل، في حال تنفيذه، انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي. "وجاء في بيان الوزارة "إن فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا والمملكة المتحدة ستواصل دعوة كل الأطراف للامتناع عن أي تصرفات تتعارض مع القانون الدولي، وتهدد إمكانية تنفيذ حل الدولتين القائم على حدود 1967 وستزيد من صعوبة تحقيق سلام عادل ودائم".

وكالة أنباء شينخوا

الخارجية اللبنانية تستدعي القائم بالأعمال الإثيوبي للاستعلام عن اعتقال أحد مواطنيها

استدعت وزارة الخارجية اللبنانية، القائم بالأعمال في قنصلية إثيويبا العامة في بيروت، الوزير المفوض أكيلو تاتيري ووب للاستعلام عن "اعتقال المواطن اللبناني حسن محمد جابر في مطار أديس أبابا يوم السبت الماضي". وذكر بيان صدر عن وزارة الخارجية أنها طالبت "بالمعطيات المتوافرة لدى السلطات الأمنية الإثيوبية وبأجوبة واضحة حول هذا الموضوع بمهلة حتى يوم (الاثنين) القادم كحد أقصى، تحت طائلة اتخاذ تدابير مقابلة لضمان عدم تكرار هذه الحالة". وأشار البيان إلى أن وزارة الخارجية كانت قد وجهت مذكرة شفوية إلى القنصلية الأثيوبية يوم الإثنين الماضي حول اعتقال جابر ولم تتلق رداً.