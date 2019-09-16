الشرق الأوسط 9 / 9 / 2019

قفازات إلكترونية لمساعدة مستخدمي الأطراف الصناعية على الشعور

يمكن أن تساعد قفازات إلكترونية، طورها فريق من الباحثين في الولايات المتحدة، لدى ارتدائها فوق الأطراف الصناعية في أن يشعر المستخدم ببعض المؤثرات الخارجية مثل الحرارة والملمس والضغط. وتعتمد القفازات الإلكترونية على وحدات استشعار كهربائية مرنة ورقيقة للغاية مثبتة في رقائق إلكترونية مصغّرة مصنوعة من السليكون يتم تثبيتها فوق قفّازات مصنوعة من مادة "النتريل". ويتم توصيل القفّازات الإلكترونية بجهاز يشبه ساعة المعصم يسمح بعرض البيانات الحسيّة التي يتم تسجيلها بواسطة القفّاز، ثمّ نقلها عن بعد إلى المستخدم بعد تحليلها بواسطة معالجات خاصة.

13 / 9 / 2019

اكتشاف بخار الماء فوق كوكب ضخم يعزز فرص وجود الحياة على سطحه

جاء اكتشاف العلماء لبخار الماء في الغلاف الجوي لكوكب ضخم يشبه الأرض ويعرف بتشابه درجات حرارته مع كوكبنا، ليعزّز ذلك من فرص وجود حياة على سطحه.

ويعتبر الكوكب الذي، يبلغ حجمه ثمانية أضعاف كوكب الأرض وأطلق عليه اسم" K218b" اكتشافا غير مسبوق. ويدور الكوكب حول نجم خارج المجموعة الشمسية، ولذلك يعتبر الكوكب خارج نطاق المجموعة الشّمسية، وهو الأول من نوعه المعروف الذي تكتشف فيه المياه ودرجات حرارة مناسبة للحياة فوق سطحه.

غير أنّ أولئك الذين يأملون القفز فوق سطح الكوكب العملاق سيخيب أملهم لا محالة، نظراً لأنّ كوكب"k2-18b" يبعد 110 أعوام ضوئية عن الأرض، ناهيك عن احتمالية أن يكون قد تعرّض لإشعاعات الأحمر النشط للغاية الذي يدور في فلكه.

الجمهورية 11/9/2019

ماذا يحصل للجسم عند اتّباع حمية ال " yo- yo" ؟

استنادا إلى اختصاصيّة التغذية، بوني توب-دكس، من نيويورك، فإنه عندما فقدان كميّة كبيرة من الوزن واكتسابها مجدّدًا، فهذا لا يعتبر نظاما غذائيّا ناجحاً على الإطلاق. وبالإضافة إلى كونها غير مجدية، فإنّ حميات الYo-Yo قد تسبب أضرارا نفسية وجسدية بعضها قد يكون دائماّ:

أوّلا: العضلات

بما أنّ الأشخاص الذين يتّبعون الحمية هذه يميلون إلى خسارة كيلوغراماتهم الزائدة سريعا، فإنهم حتما يتخلّصون من العضلات جنبًا إلى الدهون، حتى في حال الالتزام ببرنامج رياضي روتيني.

يعتبر هذا الأمر سيّئا لأنّه، وفي المرة المقبلة التي تتم فيها محاولة خسارة الوزن، يرجّح أن تصبح العمليّة أكثر صعوبة بما أنّ الجسم قد أصبح يملك نسبة أقل من العضلات الحارقة للدّهون.

ثانيًا: الجهاز الهضمي

يواجه مؤيّدو حميات الYo-Yo، مشكلة الإفراط في الأكل خلال الفترات بين تقييد السعرات الحرارية. ينتج من هذا الأمر اضطرابات هضميّة مثل ارتجاج المريء، وأوجاع المعدة، حسب نوع الطعام المستهلك وكميّته.

ثالثًا: صحّة الأمعاء

يمكن لحمية الYo-Yo، أن تتسبّب بالتهاب مزمن مع الوقت، ما يؤثّر في صحّة كل من الدماغ والأمعاء. ولقد توصّل الباحثون منذ أعوام، إلى أنّ ميكروبيوم الأمعاء يؤدّي دورا مهمّاً في إنتاج الناقل العصبي "سيروتونين" المسؤول عن تنظيم الشهيّة، والمزاج، والسلوك، والنوم. غير أنّ أي نوع من التقييد الغذائي يسبب اختلالاً خطيرًا في ميكروبيوم الأمعاء، فيعوق السيروتونين وأيضا إنتاج هورمونات أخرى مهمّة.

رابعا: الثقة بالنفس

أنّ الآثار النفسيّة لحمية الYo-Yo، يمكن أن تكون مدمّرة بشكل خاص، ولكن غالبًا ما يتم تجاهل ذلك. فخسارة الوزن التي تعقبها معاودة اكتسابه مرتبطة غالبًا بمشاعر الفشل التي تقضي على الثقة بالنفس.



الشرق 12 / 9 / 2019

علماء يبتكرون مكنسة بصرية صغيرة لتنظيف البيئة

ابتكر علماء جامعة تومسك للعلوم التقنية مكنسة بصرية متناهية الصغر لتنظيف الوسط المحيط والغرق من الدقائق الضارة.

تفيد مجلةScientific reports، بأن هذا الابتكار سيساعد على إنشاء فرف نظيفة تماماً، بعد إزالة دقائق النانو المضرة بالصحة منها. وبقول المشرف على هذا المشروع، إنشاء المكنسة البصرية المتناهية الصغر بسيطة جدا. تستخدم فيها جسيمات مجهرية عازلة للكهرباء، في نموذج مكعبة الشكل ذات مؤشر انكسار بالنسبة للوسط المحيط، عند سقوط الشعاع على الجسم سيتم تحديد موقعه".

ووفقا للبروفيسور، إذا صنعنا في الجسيم المجهري ثقباً صغيراً، فإنه تحت تأثير القوى البصرية ستنجذب اليه الدقائق النانوية. وبما أن مقاس الدقائق المجهرية يتراوح بين 1-0.1 طول موجة الشعاع الساقط عليها، سيسمح بإنشاء منظومة متناهية الصغر على رقاقة لتنظيف الوسط.