لبنان الحر

زار نقيب محرري ​الصحافة​ اللبنانية ​جوزيف القصيفي​، رئيس مجلس ​القضاء​ الأعلى القاضي سهيل عبود، مهنئاً على تعيينه في هذا المنصب، متمنياً له "التوفيق في المهمات الجسام التي تنتظره".

صوت لبنان

قام وفد مؤلّف من رئيس لجنة الإدارة والعدل النيابية النائب ​جورج عدوان​، رئيس لجنة الصحة النيابية النائب ​عاصم عراجي، القضاة: صبوح سليمان، جون القزي، زياد مكنا، رنا عاكوم، ورئيس ​الشرطة القضائية​، رئيس المختبرات العلمية، رئيس مختبر الأبحاث والحوادث، آمر ​سجن رومية​، الطبيب المسؤول عن الطب الشرعي، الطبيب المسؤول عن الصحة في السجون، والمسؤول عن مؤسسة "DCAF" لحوكمة الأمن والعدالة في ​لبنان​ ​ربيع قيس​، بزيارة إلى ​سويسرا​، تمّت خلالها زيارة مجلس النواب والاجتماع بالمدعي العام في كانتون ڤو.

radio orient

غادر اللبناني حسن جابر مطار الغابون، بعد خلوة عقدها لساعتين مع رئيس الوزراء الغابوني ووزير خارجية الغابون والسفيرة اللبنانية في البلاد.

اذاعة النور

تمكنت قوة من المديرية العامة للجمارك - ضابطة طرابلس- شعبة المكافحة البرية، متابعة لجهودها في مكافحة تهريب المنتجات الزراعية، من توقيف كميات من الرمان والحامض المهرب، واقتيدت مع المخالف إلى المركز لإجراء اللازم القانوني ووزعت المحجوزات على الجمعيات الخيرية في المنطقة، عملاً بتوجيهات المدير العام للجمارك بدري ضاهر.

صوت المدى

ركّز عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب ​سيزار المعلوف​، على أنّهم "يحاولون طمس حقيقة وجود 622 معتقلًا لبنانيًّا في السجون السورية، لكن لا يموت حقّ وراءه مُطالب".