الأخبار/ آمال خليل

قالت إنّ الاعتصام الذي دعت إليه ظهر أمس هيئة ممثلي الأسرى المحررين في باحة المعتقل، هو للتحذير من دعوات بعض المسؤولين للسماح بعودة العملاء، والبارز كان عودة آمر معتقل الخيام أنطوان الحايك الذي أعيد إلى مركز في قوى الأمن الداخلي وغطاس أبو سمرا الذي بيّض سجله لعدم توافر النية الجرمية وصُنّف على أنه عميل لمصلحة الأجهزة اللبنانية.

البناء/ معن حميه

تناول موضوع العميل الصهيوني عامر الفاخوري وقال بأنّه ارتكب جرائم قتل وتعذيب بحق مئات اللبنانيين في معتقل الخيام، ويجب أن يلقى أشدّ القصاص على جرائمه الوحشية، غير أنّ دخوله إلى لبنان آمناً، أمر في غاية الخطورة، وحوله تطرح الكثير من علامات الاستفهام. وهذا الأمر يكشف عن ثغرة كبيرة في جدار الأمن الوطني، تهدّد لبنان في أمنه واستقراره وسلمه الأهلي. لذا، آن الأوان للمزيد من التحصين بمواجهة العدو، بقضاء يتشدّد في أحكامه بحق العملاء، والأوْجب اتخاذ إجراءات قضائية وسياسية تصحّح الخطأ المرتكب في 20 تشرين الأول 2017، وهو خطأ جسيم يطمئن العملاء ويدفعهم إلى الاعتقاد أنّ العمالة للعدو وجهة نظر.

الجمهورية/ شارل جبور

تناول الكلام الذي أطلقه مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر في لبنان، وإشارته إلى أن الوضع في لبنان لن يكون مماثلاً للعام 1991 عندما أخطأت الولايات المتحدة في حساباتها مع لبنان، خصوصاً تسليمه إلى سوريا بعد اتفاق الطائف، مؤكداً أن لبنان بلد مهم بالنسبة للولايات المتحدة الأميركية.

ورأى أن هذا الكلام غير مسبوق بوضوحه وإقراره بالمسؤولية الأميركية لجهة تلزيم لبنان أو تسليمه لسوريا، مشيراً إلى أن كل المؤتمرات تؤكد أن واشنطن لن تتراجع عن مواجهة "حزب الله".

الجمهورية/ عماد مرمل

اعتبر أن أكثر ما يقلق الرئيس نبيه بري ليس ملف العميل عامر الفاخوري وعودته إلى لبنان، بل وجود أجواء تشير إلى تنظيف ملفات عشرات العملاء الآخرين.

ونقل عن الرئيس نبيه بري قوله إن حركة أمل لن تتهاون بتاتاً في مواجهة محاولات تسلل العملاء إلى لبنان، مشيراً إلى أن السفارة اللبنانية في واشنطن يجب أن تكون مفتوحة أمام الجميع إلا العملاء.

الديار/ صونيا رزق

قالت إنّ مجلس الوزراء يتحضّر لانعقاد أولى جلساته غداً، ويتضمّن جدول أعماله تعيّينات المجلس الأعلى للخصخصة، وقراءة أولية لمشروع موازنة 2020 بعد رفعه من قبل وزير المال علي حسن خليل إلى رئاسة الحكومة، على أن تعقد جلسات أخرى لمتابعة مناقشة المشروع، الذي يترافق مع تطمينات من وزير المال مفادها أن لا إجراءات جديدة في موازنة 2020، مع خلوّها من الرسوم والضرائب، أي لن تلحظ زيادة على البنزين، أو فوائد جديدة على الودائع المصرفية. موضحاً بأنّ تخفيض العجز مستمر، وهناك طموح لأن تصل نسبة العجز إلى 7 في المائة، مع التشدّد في مكافحة التهرب الضريبي والجمركي. مع الإشارة إلى أن المشروع يتضمّن عدداً من المقررات التي جرى الاتفاق عليها في حوار بعبدا الاقتصادي الذي حصل قبل فترة وجيزة.

اللواء/ أنطوان الأسمر

قال إنّ مسؤولون لبنانيون يترقبون ما ستكون عليه السياسة الأميركية بعد بولتون الذي كان تأثيره بائناً في الاتجاهات السياسية لعدد من الشخصيات الحزبية المسيحية، كما كان مؤثراً إبان أزمة قبرشمون مع البيان الأميركي للسفارة في بيروت. ويترقّب المسؤولون الاسم الذي سيخلف بولتون، وسط معلومات تفيد بأن الرئيس الأميركي يتداول في أسماء 15 مرشحاً، مع أفضلية لمبعوثه إلى أفغانستان زلماي خليل زاد والذي كان أحد مرشحي ترامب لتسلم وزارة الخارجية عام 2017.

الشرق / يحيى جابر

قال إنّه وبعد الخطاب العالي السقف للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في آخر أيام عاشوراء، تتوجّه أنظار اللبنانيين إلى زيارة رئيس الحكومة سعد الحريري إلى العاصمة الفرنسية ولقائه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تتوافد الوفود السياسية والديبلوماسية والأمنية إلى لبنان، والعالم يتطلع إلى أن ينأى لبنان بنفسه عن الصراعات الخارجية، الدولية – الإقليمية – العربية، على رغم تأكيد حق لبنان في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية، وعرقلتها ترسيم الحدود البرية والبحرية، على رغم إعلان لبنان الرسمي، وعلى المستويات كافة تمسكه بالقرار الدولي 1701 التي تمضي "إسرائيل" في خرقه ليلاً ونهاراً.