The Washington Post

إيران تنفي دورها في الهجمات على منشآت النفط السعودية وترامب يقول إن الولايات المتحدة جاهزة للتدخل عسكرياً

قال الرئيس ترامب يوم الأحد إن الولايات المتحدة مستعدة للرد على الهجمات المدمرة على منشأتين نفطيتين في المملكة العربية السعودية والتي أدت إلى تراجع إنتاج الشركة النفطية في البلاد إلى النصف، في حين رفضت إيران الاتهامات الأميركية التي حمّلت المسؤولية لطهران.

وقال ترامب في تغريدة مساء الأحد "هناك سبب يدفعنا للاعتقاد بأننا نعرف الفاعل" وأضاف أن الولايات المتحدة "جاهزة للرد وكل شيء يعتمد على التأكد من هوية الجهة المهاجمة".

ولم يذكر ترامب إيران في تغريدته، بعكس ما فعل وزير الخارجية مايك بومبيو يوم السبت، كما أن ترامب لم يحدد ما إذا كان يفكر في رد عسكري. وقال ترامب أيضاً إنه كان ينتظر أن يسمع من السعوديين معلومات حول "من يعتقدون أنها الجهة التي شنت هذا الهجوم وفي ظل أي معطيات سنتعامل مع المسألة".

وكانت إدارة الرئيس ترامب تفكر باللجوء إلى ما وصفه مسؤولون أمريكيون بالرد العسكري الجاد، على الرغم من أن بعض الجهات في البنتاغون تحث على ضبط النفس.

The Guardian

ترامب يؤكّد أن الولايات المتحدة قتلت حمزة ابن أسامة بن لادن

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم السبت أن الولايات المتحدة قتلت حمزة بن لادن، نجل زعيم تنظيم القاعدة السابق أسامة بن لادن.

وتم الإبلاغ عن وفاة حمزة بن لادن في تموز من دون أن تؤكد الحكومة الأميركية خبر الوفاة. وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أنه قُتل في فترة ما خلال العامين الماضيين.

وأعلن البيت الأبيض يوم السبت إنه قُتل خلال "عملية أميركية لمكافحة الإرهاب في منطقة تقع بين أفغانستان وباكستان" من دون أن يذكر متى حصل ذلك أو أي وحدة أو وكالة أميركية نفذت العملية. وأفادت الأنباء أن وكالة الاستخبارات المركزية "سي آي إيه" هي التي نفذت العملية وليس الجيش الأميركي من دون أن تعلق الوكالة على هذه الأنباء يوم السبت.

ذكرت وكالة "رويترز" أن مسؤولاً أميركياً لم تكشف هويته قال إن حمزة قُتل "منذ أشهر" وتم إطلاع ترامب على الأمر في ذاك الوقت.

روسيا اليوم

مبادرة ماكرون الروسية تقلق الاتحاد الأوروبي

كتب سيرغي مانوكوف، في "إكسبرت أونلاين"، حول مقاومة أوروبية لمبادرة ماكرون تطبيع العلاقات مع موسكو.

وجاء في المقال: كتبت فاينانشال تايمز أن فورة نشاط الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الدبلوماسي، التي شهدتها الأسابيع الأخيرة، نحو تطبيع العلاقات المتضررة بين الاتحاد الأوروبي وروسيا، أثارت القلق في العديد من العواصم الأوروبية. الخطوة الأولى التي اقترحها الزعيم الفرنسي في هذا الاتجاه، مساهمة أوروبا في التفاوض بين رئيسي روسيا وأوكرانيا لإنهاء الحرب في دونباس.

ففي سبتمبر، يخطَّط لعقد أول قمة منذ ثلاث سنوات حول دونباس في باريس.

إلا أن خطط ماكرون الروسية أوسع وأكثر طموحاً من مجرد إنهاء الحرب الأهلية في جنوب شرق أوكرانيا. فهو يريد تعزيز علاقات أوروبا مع روسيا وإشراك موسكو في حل الأزمات الدولية الأخرى. وبالدرجة الأولى، ترى باريس أن بإمكان روسيا المساعدة في حل الأزمة حول البرنامج النووي الإيراني.

ولكن موقف باريس "الميال إلى روسيا" يثير قلقاً بالغاً في ألمانيا وهولندا وبولندا ودول البلطيق. فها هو رئيس لجنة البوندستاغ للشؤون الدولية، نوربرت روتجن، يتهم فرنسا بعدم تنسيق المبادرة مع برلين ودول أوروبية أخرى.

من ناحية أخرى، نرى المسؤول عن الشؤون الدولية في الحزب الاجتماعي الديمقراطي، نيلز شميد، يدعم إيمانويل ماكرون ويرى، في الوقت نفسه، أن برلين تنتهج سياسة مشابهة لسياسة باريس، لكنها لا تتصرف بشكل علني مثل فرنسا.

الانتقادات الأكبر التي استهدفت مبادرات الرئيس ماكرون تجاه روسيا، جاءت من بولندا، فلعلّها أكثر البلدان "معاداة لروسيا" في الاتحاد الأوروبي، إذا أهملنا دول البلطيق. تنوي وارسو الإصرار على عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا، والتي يجب إما تمديدها أو رفعها في بداية العام 2020.

يعلل معارضو تطبيع العلاقات مع روسيا موقفهم بدعوى أن موسكو لم تتخذ أي خطوات لتصحيح الوضع منذ فرض العقوبات عليها. ومع ذلك، ففي باريس، يقترحون عدم اعتبار القرم عقبة أمام استعادة العلاقات مع روسيا، إذا أجرى بوتين وزييلنسكي مفاوضات واتفقا على إنهاء الحرب في دونباس.