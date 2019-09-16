الوكالة الوطنية للإعلام

الحريري التقى جنبلاط في كليمنصو

زار رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، عند الساعة السابعة والنصف من مساء يوم أمس، رئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط، في منزله بكليمنصو، وعقد معه اجتماعاً حضره وزير الصناعة وائل أبو فاعور والوزير السابق غطاس خوري.

وكالة الأناضول

نائب الرئيس التركي يتوجه إلى باكو الأحد

يتوجه نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي مساء الأحد إلى العاصمة الأذرية باكو، للمشاركة في اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين.

وذكرت مصادر في الرئاسة التركية، أن أوقطاي سيزور ضريح الزعيم الأذري الراحل حيدر علييف، ومقبرتي الشهداء الأتراك والأذريين.

ومن المقرر أن يلتقي أوقطاي الرئيس الأذري إلهام علييف، خلال زيارته.

وأفادت المصادر أن أوقطاي سيترأس إلى جانب رئيس الوزراء الأذري نوروز محمدوف، الاجتماع الثامن للجنة الاقتصادية التركية الأذرية المختلطة.

كما سيشارك أوقطاي في منتدى الأعمال التركي الأذري، ويلتقي رجال الأعمال الأتراك في أذربيجان.

وكالة فرنس برس

إيران ترفض اتهام واشنطن لها بشن الهجوم على منشأتين نفطيتين في السعودية

رفضت إيران الأحد اتهامات واشنطن لها بالوقوف وراء هجمات بطائرات مسيّرة استهدفت منشأتين نفطيتين سعوديتين، معتبرة أن الهدف منها تبرير أي خطوات انتقامية قد تتخذ بحق الجمهورية الإسلامية.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي في بيان إن "هذه الاتهامات ووجهات النظر (الأميركية) الباطلة وغير اللائقة تأتي في سياق دبلوماسي غير مفهوم ولا معنى له".

وكان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو دان إيران عقب هجمات السبت التي استهدفت منشأتين نفطيتين في السعودية وأثّرت على نحو نصف إنتاج مجموعة أرامكو.

وأعلن المتمردون الحوثيون الموالون لإيران مسؤوليتهم عن الهجوم، إلا أن بومبيو قال "ليس هناك دليل على أنّ الهجوم شُنّ انطلاقاً من اليمن".

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

تركيا تعلن انتهاء عملية نقل الدفعة الثانية من أجزاء منظومة إس- 400 الروسية

أعلنت وزارة الدفاع التركية، انتهاء عملية نقل الدفعة الثانية من أجزاء منظومة إس- 400 الروسية، مشيرة إلى أن عمليات تركيب المنظومة وتدريب الكوادر عليها مستمرة. وذكر بيان صادر عن وزارة الدفاع التركية اليوم الأحد، إنه "بدأ نقل الدفعة الثانية لنظام الدفاع الصاروخي والطويل المدى إس- 400 في 27 آب/ أغسطس، وانتهت اليوم". وأضاف البيان "تتواصل أعمال تركيب المنظومة وتدريب الكوادر على استخدامها ومن المخطط أن يتم تشغيل المنظومة في أبريل/ نيسان 2020".

وكان مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، كشف أن تسليم منظومات صواريخ "إس-400" الروسية إلى تركيا على وشك الانتهاء.