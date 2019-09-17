TL

في المشهد الداخلي استمرت قضية عودة المسؤول العسكري السابق لمعتقل الخيام العميل عامر الفاخوري إلى لبنان بالتفاعل اليوم شعبياً وقضائياً في وقت يجهد المسؤولون على إبعاد نيران الخارج عن الداخل، وتتركز المعالجات على الوضع الاقتصادي الذي يحضر في لقاءات الرئيس الحريري في باريس مع الرئيس ماكرون يوم الجمعة المقبل تمهيداً لإعلان انطلاق مؤتمر "سيدر" عملياً.

المنار

في فلسطين المحتلة اهتزاز سياسي إلى حد السقوط على أبواب صناديق الاقتراع، وسط زحمة الناخبين من المقاومين في غزة ولبنان وصولاً إلى الطائرات اليمنية في بقيق وخريص التي دعا المحللون الصهاينة إلى الالتفات إليها جيداً..

nbn

مجلس الوزراء الذي سيبحث من ضمن جدول أعماله بنداً يتعلق بموازنة العام 2020 سبق جلسته تأكيد كل من رئيس الحكومة سعد الحريري ووزير المال علي حسن خليل على الالتزام بإعداد موازنة في نفس السياق الذي تم الاتفاق عليه عند إنجاز موازنة العام 2019 مع استكمال الإصلاحات وجملة من القوانين المهمة الملتزمة بعمل الموازنة.

mtv

وسط قـرع طبول الحرب في المنطقة وانتشار الكراهية في العالم، صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأكثرية 165 صوتاً متبنية مبادرة الرئيس ميشال عون إنشاء أكاديمية الإنسان للتلاقي والحوار في لبنان.

NTV

يوم آخر لم تبارح فيه قضية العملاء أرض المعركة ومع التزام النأي بالنفس على أرفع المستويات، فإن الإعلام يأخذ دور المحقق العدلي فيكشف عن الوقائع المخفية فيما يتولى الأسرى المحررون رفع الشكوى والإخبارات.

المستقبل

لا شيء.

OTV

لفت الرئيس عون إلى أن إنشاء أكاديمية الإنسان للتلاقي والحوار يضع لبنان في موقعه الطبيعي الرائد على صعيد الحوار بين الثقافات والأديان ونشر رسالة التلاقي والتواصل بين الشعوب، مؤكداً استمرار التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة في سبيل تعميم ثقافة الحوار ومعرفة الآخر خاصة على صعيد الشباب بما يتماشى مع ميثاق وأهداف الأمم المتحدة.

LBC

داخلياً، يبدأ مجلس الوزراء ماراتون مناقشة موازنة عام 2020، وعشية الجلسة الأولى، موقف للرئيس الحريري، وقنبلة فجرها رئيس لجنة الاتصالات النيابية ... الرئيس الحريري رأى أن تكلفة الإصلاح وتكلفة القرارات التي يجب اتخاذها اليوم، أقل بكثير من تكلفة إدارة الأزمة إذا حصلت، وخصوصاً إذا خرجت هذه الأزمة عن السيطرة.

الميادين

أكد وزير الخارجية السوري ​وليد المعلم​ خلال استقباله المفوض العام لوكالة ​الأمم المتحدة​ لإغاثة وتشغيل ​اللاجئين الفلسطينيين​ "​الأونروا​" ​بيير كرينبول​ "موقف ​سوريا​ الثابت من ​القضية الفلسطينية​ التي تعتبر قضية العرب المركزية ومن تقديم كل أشكال المساعدة والدعم للشعب الفلسطيني الشقيق في مواجهة محاولة تصفية قضيته"، مشيراً إلى أن "سوريا كانت دائماً وما زالت مستعدة رغم الحرب الإرهابية التي تستهدف استقلال موقفها وقرارها الوطني لتقديم كل ما يلزم لدعم صمود ​الشعب الفلسطيني​ واستعادته لحقوقه المغتصبة من قبل كيان الاحتلال الإسرائيلي بدعم واضح ومفضوح من ​الولايات المتحدة الأميركية​".

الجزيرة

أعلن رئيس لجنة الصحة النيابية قتيبة الجبوري، أنّ "رئيس الوزراء العراقي ​عادل عبد المهدي​ لم يقبل استقالة وزير الصحة علاء العلوان، ومنحه إجازة مفتوحة"، مبيّنًا أنّ "استقالة العلوان هي الثالثة خلال تسلّمه منصبه، بسبب تعرّضه لضغوط".

العربية

السعودية​ قد تحتاج شهورا للعودة إلى مستوى الإنتاج الطبيعي من ​النفط​".

وكانت قد ذكرت وزارة الداخلية السعودية يوم أمس السبت، أنّ "فرق الأمن الصناعي في شركة "أرامكو" سيطرت على حريقين في معملين تابعين للشركة في محافظة بقيق وهجرة خريص، نتيجة استهدافهما بطائرات بدون طيار "درون".