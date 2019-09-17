لبنان الحر

علقت وزيرة ​الدولة​ لشؤون التنمية الإدارية ​مي شدياق​ على قرار المحكمة الدولية الخاصة بلبنان​ بحق ​سليم عياش​، قائلة "أظن أن وجودي معكم أهم ليس كوزيرة بل كشهيدة حية من سلسلة الاغتيالات التي تعرض لها فرقاء في ​14 آذار​ قبل وبعد عملية اغتيال رئيس ​الحكومة​ الراحل ​رفيق الحريري​ ووضعي مشمول بالقرار الصادر عن ​الأمم المتحدة​ التي على أساسها أنشأت ​المحكمة الدولية الخاصة بلبنان​".

صوت لبنان

إنّ "الموازنات اليوم هي أرقام لا تعكس سياسات إصلاحيّة فعليّة وجديّة، فالأهمّ بالنسبة لنا أن تتناول الموازنة مواضيع بنيويّة للاقتصاد اللبناني"، متسائلة "ما إذا كانت الحكومة ستقوم بعمليّة تجميع أرقام أم هي فعلًا ستقوم بعمليّة إصلاحيّة؟".

radio orient

لفت عضو كتلة "المستقبل" النائب ​سامي فتفت​ إلى "إننا كنا ننتظر من "​القوات اللبنانية​" السير بالموازنة​ ولكن اعتبروا أن موقفهم في السياسة​ أنسب لهم"، مشيراً إلى أنه "عندما يقول رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ أنه سيكون لـ"القوات اللبنانية" حصة في ​التعيينات​ فذلك يعني أنه سيكون لهم حصة وكلاً حسب حجمه يأخذ حصته".

اذاعة النور

أكد عضو كتلة "التحرير والتنمية" النائب ​قاسم هاشم​ أن "لا أحد يستطيع الهروب من الحقيقة، فوضع ​لبنان​ ليس بالأمر السهل، بل يحتاج إلى عناية خاصة لجهة وضع الأمور في نصابها كي نستطيع الخروج من الأزمة وإنقاذ واقعنا المالي المرير"، محذراً من "خطورة ​الوضع الاقتصادي​ الذي نمر به".

صوت المدى

علق وزير ​الدولة​ لشؤون ​رئاسة الجمهورية​ ​سليم جريصاتي​ في حديث تلفزيوني على تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة على إنشاء "أكاديمية ​الإنسان​ للتلاقي والحوار" في ​لبنان​، قائلاً "ما جرى هو انتصار للرئيس عون وللبنان وللعهد القوي بمفهوم أنه لا يجب النظر للبنان على أساس أنه ​إرهاب​ وأن اقتصاده سيئ وعلى وشك الانهيار وما شابه وكل الأمور السيئة بل للنظر للبنان إلى حيث أراد الرئيس عون أن يرتقي".