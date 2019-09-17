"الجمهورية" أعلن الاتحاد الأوروبي أمس إثر اجتماع رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر في لوكسمبورغ مع رئيس الوزراء البريطاني أن لندن لم تقدم حلاً مقنعاً لقضية الحدود الإيرلندية وذلك قبل ستة أسابيع من موعد الانفصال.

"الجمهورية" حذر رئيس البرلمان الأوروبي ديفيد ساسولي من أنه إذا حصل الانفصال من دون اتفاق ستتحمل الحكومة البريطانية المسؤولية كاملة وسيترتب عليها احترام التزاماتها المالية وحقوق المواطنين الأوروبيين ومواجباتها بشأن اتفاق الجمعة العظيمة مع إيرلندا.

"الجمهورية" دعا رئيس وزراء لوكسمبورغ ترافييه باتيل بريطانيا إلى التحرك وتقديم مقترحات عملية من شأنها إيجاد حل للحدود الإيرلندية.

"الشرق الأوسط" ذكر التلفزيون الحكومي الإيراني أن إيران احتجزت سفينة يشتبه في استخدامها لتهريب الوقود، واعتقلت طاقمها المؤلف من 11 فرداً بالقرب من مضيق هرمز الحيوي لعبور ناقلات النفط.

"الشرق الأوسط" طالبت كوريا الشمالية أمس، الولايات المتحدة بضمانات أمنية شرطاً مستبقاً لاستئناف المباحثات النووية المتعثرة ما يبدد الآمال باستئناف الحوار على مستوى فرق العمل خلال الأسابيع المقبلة.

"الشرق الأوسط" نفت باريس مسؤوليتها عن الأوضاع المزرية التي يعيشها أطفال ونساء متطرفين فرنسيين محتجزين في مخيمات اعتقال في شمال شرقي سوريا، تديرها وحدات حماية الشعب الكردية وأكدت مجدداً أنها تتابع كل حالة على حدة، مؤكدة أن أولوية الحكومة الفرنسية تقوم على استرجاع اليتامى والأطفال المعزولين وهم الأكثر هشاشة.

"الشرق الأوسط" أكد المعارض الفنزويلي خوان غوايدو أن الحوار مع حكومة الرئيس نيكولاس مادورو برعاية النرويج انتهى بسبب رفض وفد السلطة العودة إلى طاولة المفاوضات.

"الجمهورية" أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي أمس، أن بلاده لا تخطط لترتيب لقاء بين الرئيس حسن روحاني ونظيره الأميركي دونالد ترامب على هامش الاجتماعات المقبلة للجمعية العامة للأمم المتحدة.