الجزيرة - السعودية

أمين مجلس التعاون يجتمع مع مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية

اجتمع معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني في العاصمة النمساوية فيينا اليوم مع المدير العام بالنيابة للوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA) كورنيل فيروتا .

وبحث الاجتماع سبل تعزيز التعاون بين الأمانة العامة لمجلس التعاون والوكالة الدولية للطاقة الذرية في مختلف المجالات التي من شأنها تعزيز قدرات دول مجلس التعاون في مجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية، والاستفادة من خبرات الوكالة في مجال الرقابة والتفتيش والوقاية وتطبيق معايير الأمان في استخدامات الطاقة النووية والإشعاعية.

أخبار الخليج - البحرين

جلالة الملك يؤكد في اتصال هاتفي مع خادم الحرمين الشريفين على تضامن البحرين مع السعودية

أجرى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسي آل خليفة عاهل البلاد المفدى، اتصالاً هاتفياً، مع أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة، عبر فيه جلالته عن ادانته واستنكاره الشديدين للعمل الإرهابي الذي استهدف معملين تابعين لشركة أرامكو بمحافظة بقيق وهجرة خريص في المملكة العربية السعودية الشقيقة.

وشدد جلالته، على تضامن مملكة البحرين مع المملكة العربية السعودية وتأييدها المطلق لما تتخذه من إجراءات لحماية مؤسساتها والدفاع عن مصالحها، مؤكداً أن البحرين تقف مع المملكة العربية السعودية في خندق واحد لمكافحة الإرهاب بكل صوره وأشكاله وضد كل من يحاول المساس بأمن المملكة واستقرارها.

وثمن جلالة الملك المفدى، الدور السعودي الريادي في مجال مكافحة الإرهاب وتحقيق الاستقرار الإقليمي.

الأنباء - الكويت

الكويت توقّع اتفاقيتي تعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية

أعلن سفيرنا لدى جمهورية النمسا ومندوبنا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا السفير صادق معرفي عن أنه سيتم توقيع اتفاقيتي تعاون بين الكويت والوكالة الدولية للطاقة الذرية خلال المؤتمر العام للوكالة المنعقد حالياً في فيينا.

وأوضح معرفي في تصريح لـ "كونا" بمناسبة انطلاق أعمال الدورة الـ63 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة أن إحدى الاتفاقيات ستكون في مجال السلامة والأمن النووي والغذاء والزراعة والموارد المائية والطاقة والصناعة.

وأكد معرفي أهمية الدور الذي تقوم به الوكالة الدولية للطاقة الذرية، معرباً عن تقدير الكويت للجهود الحثيثة التي تقوم بها الوكالة لتسخير الطاقة الذرية من أجل تعزيز السلام في العالم.

القدس - فلسطين

البنتاغون: واشنطن ستدافع عن "النظام العالمي" الذي "تقوضه إيران"

أعلن وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر الاثنين أن الولايات المتحدة "ستدافع عن النظام الدولي" الذي "تقوضه إيران" بعد "الهجوم غير المسبوق" على المنشآت النفطية في السعودية.

وكتب على تويتر أنه حضر اجتماعاً في البيت الأبيض قبل قليل لتقييم الأوضاع مع الرئيس دونالد ترامب الذي صرح الأحد أنه "مستعد للرد" على المسؤولين عن الهجمات.

وفي سياق متصل أعرب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ عن "قلق بالغ" إزاء تصاعد التوتر بعد الهجوم الذي استهدف منشأتين نفطيتين سعوديتين في نهاية الأسبوع، متّهما إيران بـ"زعزعة" المنطقة.

الوطن - عمان

"العُمانية للنقل البحري" توقع على اتفاقية تسهيل تمويلي بقيمة 110 ملايين دولار مع بنك ستاندرد تشارترد

وقعت الشركة العُمانية للنقل البحري وبنك "ستاندرد تشارترد" على اتفاقية لتسهيل إعادة التمويل بقيمة 110 ملايين دولار أميركي لثلاث سفن ناقلة وناقلتي نفط خام ضخمتين.

تم توقيع الاتفاقية في المقر الرئيسي لمجموعة "أسياد" بحضور عدد من كبار المسؤولين التنفيذيين من بنك ستاندرد تشارترد عُمان، ومجموعة "أسياد"، والشركة العُمانية للنقل البحري. وتولى البنك مسؤولية ترتيب الإجراءات المتعلقة بهذه الاتفاقية.