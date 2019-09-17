النهار/ روزانا بو منصف

عرضت للمخاوف من انعكاس الضربة التي طالت المواقع النفطية السعودية على الواقع الاقتصادي اللبناني والكهرباء والمحروقات، كون هذه التطورات قد تؤثر على تكبير حجم العملة الصعبة التي يحتاج إليها لبنان لاستيراد النفط.

الجمهورية/ طارق ترشيشي

قال أن زيارة رئيس الحكومة سعد الحريري إلى العاصمة الفرنسية ولقائه بالرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون يؤكد جدية تحرك لبنان لمعالجة أزمته الاقتصادية وتحريك تنفيذ مقررات مؤتمر "سيدر".

واستبعد أن ينجز في وقت قريب موضوع ترسيم الحدود اللبنانية – الفلسطينية مستبعداً أيضاً جلوس لبنان وإسرائيل إلى طاولة المفاوضات برعاية الموفد الأميركي شينكر في مقر قيادة القوات الدولية في الناقورة.

الأخبار/ محمد وهبة

قال إنّ رئيس جمعية المصارف سليم صفير كان قد أجرى اتصالات مع جهات معنية في الولايات المتحدة وأبلغوه أنه ليس هناك أي لائحة جديدة من العقوبات يجري الإعداد لها حالياً تطاول مصارف لبنانية. والكلام الذي تلقّاه صفير من الأميركيين ليس نهائياً، ولا أحد يمكنه التوقع أي مصارف أو أي أسماء سيتم إدراجها على اللائحة الأميركية، وخصوصاً أن هناك 11 مصرفاً مدّعى عليها في الولايات المتحدة الأميركية من أفراد عائلات قتلى وجرحى الجيش الأميركي في العراق، وهي من المصارف الكبرى في لبنان.

البناء/ أمين محمد حطيط

قال إنّ مسألة العميل عامر الفاخوري هي رأس جبل الجليد الذي ظهر ولكن بقي المخفي أعظم بكثير من مجرد عودة عميل ليتحرك بحرية في وضع داخلي وإن افتضح أمره، ولذلك ندعو إلى التعامل مع المسألة بأقصى درجات الجدية والحذر والخطر.

اللواء/ معروف الداعوق

اعتبر أنّ الاستهداف الإيراني لدول الخليج العربي عامة والمملكة العربية السعودية في مقدمتها من خلال التلطي خلف يافطة "الحوثيين"، محاولة إيرانية مكشوفة للرد على الحصار، ولبنان سيتأثر بالطبع من تدهور الأوضاع الاقتصادية جرّاء أزمة الخليج، وتزداد معاناة اللبنانيين خصوصاً العاملين بالخليج، ولا بدّ من التحسُّب لما يحدث واتخاذ سلسلة من التدابير والإجراءات الضرورية، لتفادي الانعكاسات السلبية التي قد تحصل في حال استمرار الأوضاع نحو الأسوأ.

الشرق / أسامة الزين

تناول موضوع معتقل الخيام واعتصام الأسرى المحررين وذلك احتجاجاً على دخول عامر الفاخوري لبنان وهو الذي كان أيام الاحتلال الإسرائيلي المسؤول الأول عن كل الجرائم التي ارتكبت بحق المعتقلين. ونوّه بالتدخل الأميركي للإفراج عن الفاخوري حامل الجنسية الأميركية ودفاعهم عنه بوصفه مواطناً أميركياً، مما سيؤدي إلى إضعاف هيبة الدولة اللبنانية في حال خروج هذا العميل نتيجةً لخضوع الدولة للضغوط الأميركية.