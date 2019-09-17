The Washington Post

استخدام إيران الاستراتيجي للطائرات المسيّرة والصواريخ يُفقد الخصوم في الشرق الأوسط أعصابهم

أبرز الهجوم على المنشآت النفطية في المملكة العربية السعودية نهاية الأسبوع الماضي ما اعتبره المحللون بأنه تهديد سريع التطوّر نتيجة لاستعمال الأسلحة الإيرانية الصنع في المنطقة، مما يشير إلى تحول مثير للقلق نحو النجاح في تنفيذ ضربات دقيقة على البنى التحتية الحيوية.

ويعتقد المسؤولون أميركيون أن صواريخ كروز وطائرات بدون طيار استُخدمت في الهجوم وأن هذا الجزء من العملية، الذي أعلن المتمردون الحوثيون في اليمن المسؤولية عن تنفيذه، تم إطلاقه من داخل الأراضي الإيرانية في حين نفت طهران تورّطها.

وقال الرئيس الإيراني حسن روحاني يوم الاثنين إن "الشعب اليمني له الحق في الرد" على العدوان العسكري السعودي، ووصف الهجوم بأنه "دفاع مشروع".

وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان إن التحقيقات الأولية "تشير إلى أن الأسلحة المستخدمة في الهجوم كانت أسلحة إيرانية". وأضاف البيان أن السلطات السعودية لا تزال تعمل على تحديد مصدر الهجوم.

ويقول مسؤولون أميركيون وخبراء أسلحة إن إيران تحتفظ ببرامج صاروخية وطائرات بدون طيار متطورة كجزء من استراتيجيتها الدفاعية وقد نقلت بعض تلك الأسلحة والتكنولوجيا إلى القوات المتحالفة معها في المنطقة، بما في ذلك المقاتلون الحوثيون في اليمن. ويقول محللون إن ترسانات الطائرات بدون طيار والصواريخ في طهران تسمح لها بردع الخصوم ودعم الوكلاء الإقليميين الذين يمكنهم ضرب إيران.

The NewYork Times

إسبانيا ترفض طلب الولايات المتحدة تسليمها مدير الاستخبارات الفنزويلي السابق

أمرت المحكمة الوطنية الإسبانية يوم الاثنين بالإفراج عن هوغو كارفاغال، رئيس الاستخبارات الفنزويلي السابق، بعد أن رفضت طلباً أميركياً بتسليمه إلى الولايات المتحدة لمحاكمته بتهمة تهريب المخدرات.

تم احتجاز السيد كارفاجال، المعروف باسم "إيل بولو" أو "الدجاجة"، في مدريد في نيسان بناءً على أمر توقيف أصدرته الولايات المتحدة حيث اتُهم بتسهيل الاتجار بالمخدرات، فضلاً عن توفيره بشكل غير قانوني الدعم لجماعة "فارك" المتمردة في كولومبيا.

وستنشر المحكمة الإسبانية أسبابها لرفض طلب التسليم يوم الثلاثاء، لكن إطلاق سراح السيد كارفاجال يدخل حيز التنفيذ على الفور، وفقاً لمسؤول من المحكمة الوطنية طلب عدم ذكر اسمه قبل صدور الحكم الرسمي.

تزعم وزارة العدل الأميركية أنه في نيسان 2006 ، قام السيد كارفاجال بتنسيق نقل 5600 كيلوغرام، أو حوالي 6.2 طن، من الكوكايين من فنزويلا إلى المكسيك والتي كانت متجهة إلى أميركا، وفقاً للاتهامات المرفوعة أمام المحكمة الفيدرالية في نيويورك.

زوسيا اليوم

ناقلات النفط تتكدس في موانئ السعودية بعد هجوم "أرامكو"

تنتظر 11 ناقلة نفط عملاقة على الأقل، تحميلها بشحنات النفط الخام في الموانئ السعودية، بعد الهجوم الذي تعرّضت له منشآت نفطية تابعة لشركة "أرامكو"، ما أدى إلى خفض إنتاجها إلى النصف.

وأشارت بيانات تتبع السفن من شركة "رفينيتيف" للمعلومات المالية، إلى أن هذه الناقلات تنتظر، اليوم الاثنين، التحميل في موانئ رأس تنورة والجعيمة على الخليج، مقارنة مع خمس سفن يوم الخميس.

وتستطيع الناقلة العملاقة الواحدة حمل ما يصل إلى مليوني برميل من النفط، وأدى التعطل المتنامي في عمليات التحميل إلى زيادة عدد السفن الواقفة بانتظار دورها.

وأظهرت بيانات من "مارين ترافيك" لمعلومات الشحن، أن عدد الناقلات التي غادرت الموانئ السعودية في الفترة من 14 إلى 16 أيلول بلغ 56 سفينة، مقارنة مع 58 في الفترة نفسها من آب.

وبحسب المصدر نفسه، فقد هبط عدد السفن القادمة إلى الموانئ السعودية إلى 59 سفينة في اليومين الماضيين، مقابل 68 في الفترة نفسها قبل شهر.

وقال غريغ لويس، العضو المنتدب للشحن البحري والطاقة لدى بنك الاستثمار "بي.تي.آي.جي"، في مذكرة يوم الاثنين: "تم أخذ قطاع ناقلات النفط على حين غرة، وربما يتكبّد خسارة مبدئية في الطلب بنحو 2.5 ناقلة عملاقة يومياً".