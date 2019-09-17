الوكالة الوطنية للإعلام

الحريري ترأس اجتماعاً للجنة مناقشة دفاتر الشروط لتلزيم معامل إنتاج الكهرباء والتقى نواب المنية والضنية وهيئات

ترأس رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري بعد ظهر اليوم (أمس) في السراي الحكومي اجتماعاً للجنة الوزارية المكلفة مناقشة دفاتر الشروط لتلزيم معامل إنتاج الكهرباء، في حضور نائب رئيس الحكومة غسان حاصباني والوزراء: علي حسن خليل، ندى البستاني، وائل أبو فاعور، كميل أبو سليمان، يوسف فنيانوس ومحمد فنيش وعدد من الاستشاريين والفنيين. وكان الحريري قد استقبل نواب المنية والضنية: عثمان علم الدين، سامي فتفت وجهاد الصمد، الأمين العام للهيئة العليا للإغاثة اللواء الركن محمد خير ورئيس بلدية بقاعصفرين علي كنج ومستشار الرئيس الحريري النائب السابق الدكتور قاسم عبد العزيز. وتناول اللقاء موضوع الإشكالات الحاصلة حول إنشاء بركة مياه اصطناعية في القرنة السوداء، وضرورة حل هذه الإشكالات. وقد وعد الرئيس الحريري بمتابعة الموضوع مع الجهات المختصة لحل هذه المشكلة.

وكالة الأناضول

ترامب يسمح بالسحب من احتياطي بلاده النفطي عند الضرورة

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن بلاده مستعدة للسحب من احتياطي النفط الاستراتيجي الخاص بها في السوق العالمية عند الضرورة. جاءت تصريحات ترامب في تغريدة له عبر "تويتر"، فجر الاثنين، على خلفية هجوم على منشأتين نفطيتين تتبعان لشركة "أرامكو" شرقي السعودية، تبنته جماعة الحوثي. وذكر أن "الهجوم على معملي أرامكو قد يؤثر على إمدادات الخام للأسواق العالمية." سمحت بالسحب من مخزونات النفط الاستراتيجي الأميركية إذا لزم الأمر". وصباح السبت، أعلنت الرياض السيطرة على حريقين وقعا في منشأتين تابعتين لشركة "أرامكو" النفطية، شرقي السعودية، جراء استهدافهما بطائرات مسيرة.

وكالة أنباء رويترز

الصناديق السعودية والتطمينات النفطية تدعم الأسهم بعد هجوم أرامكو

دعمت الأسهم السعودية يوم الاثنين بالصناديق المحلية بعدما طمأنت أرامكو السعودية، أكبر شركة منتجة للنفط في العالم، بعض عملائها بأنه لن يكون هناك نقص في الإمدادات نتيجة لهجوم تعرضت له منشآت لها يوم السبت.

وأدى الهجوم إلى توقف نحو خمسة بالمئة من المعروض العالمي، مما رفع أسعار النفط 19.5 بالمئة، مسجلة أكبر مكسب مئوي لها خلال الجلسة منذ حرب الخليج في 1991. ورغم تطمينات أرامكو، ما زالت هناك مخاوف بشأن إمدادات النفط التي يمكن أن تتعطل إذا استمر التوقف لفترة طويلة، حيث أن العودة الكاملة إلى مستويات الإنتاج المعتادة "ربما تستغرق أشهراً"، حسبما قالت مصادر لرويترز. وقد يكون لها أيضاً أثر أوسع على الطرح العام الأولي المزمع لأسهم أرامكو السعودية في سوقها المحلية.

وكالة أنباء شينخوا

إيران تصف الادعاءات الأميركية المتعلقة بهجمات أرامكو في السعودية بأنها "لا أساس لها"

رفضت وزارة الخارجية الإيرانية اليوم (الاثنين)، ادعاءات الولايات المتحدة بأن إيران مسؤولة عن هجمات بطائرة من دون طيار استهدفت مؤخراً منشآت بترولية تابعة لشركة أرامكو السعودية. وقال عباس موسوي المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية في رد واضح على الادعاءات الأميركية "هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة ومدانة." وأضاف موسوي "دخلت اليمن في حرب دامية لخمسة أعوام. وارتكب التحالف السعودي الذي تدعمه دول الغرب، جرائم ضد اليمنيين." وقال المتحدث "من الطبيعي أن يرد اليمنيون وجيشهم على هذه الجرائم." وأضاف المتحدث أن الجمهورية الإسلامية أعلنت دعمها لحقوق اليمنيين، ولكن هذه الادعاءات التي يدلي بها مسؤولون أميركيان "كذبة كبيرة." وألقى وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو يوم السبت، باللوم على إيران لشن الهجمات الأخيرة على منشأتين نفطيتين تابعتين لأرامكو شرقي السعودية، مما أدى إلى حدوث أضرار كبيرة وخفضت إنتاج النفط في السعودية إلى النصف.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

التحالف: الطائرات المسيرة التي يستخدمها الحوثيون إيرانية الصنع من طراز أبابيل

قال المتحدث باسم التحالف العسكري الذي تقوده المملكة العربية السعودية في اليمن، تركي المالكي، إن التحقيقات الأولية في الهجوم على منشآت نفطية في المملكة تشير إلى أن الأسلحة المستخدمة إيرانية. وأضاف المالكي خلال مؤتمر صحفي في الرياض، أن "مصدر إطلاق الطائرات المسيرة لم يكن اليمن، ويتم الآن التحقق من مصدر إطلاقها"، لافتاً إلى أن الطائرات المسيرة التي تستخدمها جماعة "أنصار الله" اليمنية، إيرانية الصنع من طراز "أبابيل". وشدد المالكي على أن التحالف قادر على الدفاع عن المنشآت النفطية في السعودية. وتبنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، السبت الماضي، هجوماً بطائرات مسيرة استهدف منشأتين نفطيتين تابعتين لعملاق النفط السعودي "أرامكو" في "بقيق" و"هجرة خريص" في المنطقة الشرقية للسعودية.