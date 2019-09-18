الديار

4/9/2019

قبرص تسدد لروسيا مسبقاً قرضها بقيمة 2.5 مليار يورو

سددت جمهورية قبرص بشكل مسبق المبلغ المتبقي من القرض الذي منحته موسكو لنيقوسيا عام 2011، وتبلغ قيمته الإجمالية 2.5 مليار يورو. وفي نيسان الماضي، أفادت وسائل إعلام قبرصية بأن نيقوسيا تدرس إمكانية سداد القرض المترتب عليها بشكل مسبق، والذي حصلت عليه ضمن مساعيها لإخراج البلاد من أزمة مالية غير مسبوقة ضربتها وقتذاك.

وتوصلت روسيا وقبرص، في ديسمبر 2011, الى اتفاق حكومي بشأن توفير قرض مالي بقيمة 2.5 مليار يورو بفائدة سنوية تبلغ 4.5% على أن يتم سداد القرض بدفعة واحدة بتاريخ 1 تموز 2016.

لكن الحكومة القبرصية طلبت من موسكو في 2013 إعادة هيكلة القرض بسبب الوضع المالي المتردي في البلاد، فاستجابت موسكو للطلب ووافقت على تخفيض الفائدة الى 2.5% سنوياً، وإعادة جدولة فترة السداد الى ما بين 2018و 2021.

4/9/2019

المرشح الرئاسي الأميركي بوكر يقترح خطة بشأن تغيّر المناخ بـ 3 تريليونات دولار

كشف كوري بوكر المنافس على ترشيح الحزب الديمقراطي لإنتخابات الرئاسة الأميركية عن خطة بقيمة ثلاثة تريليونات دولار لمعالجة تغيّر المناخ، متعهداً بالوصول إلى اقتصاد طاقة نظيفة بنسبة 100 بالمئة بحلول 2045، من خلال كبح كبير لاستخدام أنواع الوقود الأحفوري مع الإستثمار بكثافة في مصادر الطاقة النظيفة. وتدعو الخطة أيضا إلى استحداث "صندوق العدالة البيئية" بتنسيق من البيت الأبيض الذي سيركّز على حماية المجتمعات المعرّضة للخطر من التهديدات البيئية، وتتضمن برنامجاً للتخلص من الرصاص على مستوى البلاد عبر استبدال جميع أنابيب المياه المصنوعة من الرصاص في المدارس والوحدات السكنية.

5/9/2019

إستثمارات الدول الغربيّة تتدفق على "طريق الحرير" 290 مليار دولار خلال خمسة أعوام

كشفت دراسة حديثة أن استثمارات الدول الغربية فيما يعرف باسم "طريق الحرير" مماثلة لاستثمارات الصين في هذا المجال.

وأظهرت الدراسة، التي أجريت بتكليف من معهد "بيرتلسمان" الألماني بعنوان "ما يستثمره الغرب على طول طريق الحرير الجديد للصين"، أن الاستثمارات التي ضختها دول غربية خلال الفترة من عام 2013 حتى عام 2017 في دول "الحزام والطريق"، التي شملتها الدراسة، بلغة نحو 290 مليار دولار، مقابل 285 مليار من الصين.

بحسب الدراسة، التي نشرت نتائجها، أظهر تحليل البيانات الخاصة ببعض الدول أن التدفقات المالية الغربية بالنسبة إلى غالبية الدول التي شملها البحث "16 من 25 دولة مثل الهند وفيتنام وأفغانستان ومصر ونيجيريا" أهم من التدفقات المالية القادمة من الصين. وأجرى الدراسة علماء اقتصاد من جامعة "ديويسبورج –إيسن"، حيث قاموا بمقارنة التدفقات المالية التي حصلت عليها 25 دولة صاعدة في وسط آسيا وإفريقيا من الصين ودول غربية. والدول الغربية التي تشملها الدراسة هي الدول الـ28، التي تصنفها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية دولا مانحة. وبحسب "رويترز"، ذكرت دراسة حديثة، أن مبادرة الحزام والطريق الصينية ينبغي أن تجلب كربونية منخفضة وتكون مجدية اقتصاديا في الوقت نفسه، وأن تتجنب التكنولوجيا الملوثة للهواء التي عفا عليها الزمن، لضمان الوفاء بالأهداف العالمية للمناخ.

9/9/2019

هل يشهد التاريخ الحديث قيام أكبر شركة عملاقة في العالم إذا اشترت شركة "هواوي" الخليوية الصينيّة شركة "سامسونغ"؟

عرضت شركة هواوي الصينيّة العملاقة، التي نمت خلال السنتين الماضيتين وخاصة السنة الأخيرة بشكل صاروخي وسيطرت على أسواق كثيرة في العالم، ولكي تصبح الأولى في العالم وتسبق شركة ايفون الأميركية وهي الشركة الأولى في العالم، عرضت على شركة سامسونغ العملاقة شرائها بمبلغ 610 مليار دولار، وكانت سامسونغ قد طلبت 550 مليار دولار، فدفعت الصين عبر شركة هواوي 610 مليار دولار، لتصبح الشركة الأولى في العالم وتحصل على شركة سامسونغ الأولى في كوريا الجنوبية وفي آسيا. وفي تويتر غرد عبره الرئيس الأميركي ترامب أن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات قاسية على شركة سامسونغ إذا اشترتها شركة هواوي لكن شركة سامسونغ لن ترد على تهديدات ترامب حيث إذا اشترت شركة هواوي شركة سامسونغ سيصبح عدد زبائنها مليارين ومئة مليون مستعمل لهواتف سامسونغ وهواوي وتبث ب36 لغة.

الشرق الأوسط

6/9/2019

تركيا تقدر بـ3 مليارات دولار خسائرها من " بريكست" دون إتفاق

قالت وزيرة التجارة التركية إن الشركات التركية قد تتكبد خسائر بقيمة 3 مليارات دولار في حال إنسحبت بريطانيا من الإتحاد الأوروبي من دون إتفاق. أضافت أن الخسارة ستنجم عن قيام بريطانيا بزيادة الرسوم على الواردات بعد الإنفصال عن الإتحاد الأوروبي، في قطاعات، من بينها الصلب، والسيارات والمنسوجات.

وتابعت الوزيرة التركية، في كلمة خلال منتدى الأعمال التركي البريطاني العاشر المنعقد في إسطنبول بتنظيم من غرفة التجارة والصناعة التركية البريطانية،" نتوقع أن تكون القطاعات الأكثر تأثيراً هي السيارات، بخسارة في حجم التجارة تصل إلى 1.2 مليار دولار.

ولفت البيان إلى أن إستخدام العملة المحلية في عملية التبادل التجاري يحقق حالة من المرونة للاقتصاد، ويقلل من نسبة خطر الصرف بين العملات. وجرت أول عملية تصدير حبوب إلى تركيا بالعملة المحلية في أكتوبر من العام الماضي.

9/9/2019

الصين وروسيا تسعيان لزيادة تاريخيّة في التبادل التجاري

قالت وزارة الخارجيّة الصينيّة إنّ بكين وموسكو ستوقّعان قريبا خريطة طريق حول تدابير تساهم في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين حتى 200 مليار دولار، وذلك خلال زيارة رئيس مجلس الدولة الصيني (رئيس الوزراء) إلى موسكو نهاية الأسبوع القادم، يجري خلالها محادثات مع المسؤولين الروس، حول سبل تعزيز العلاقات بين البلدين، لا سيما في الجانب الإقتصادي. وتأمل موسكو بحث مشروعات استراتيجيّة مع المسؤول الصّيني، منها على سبيل المثال إمكانيّة توفير استثمارات صينيّة لشق طريق "ميريديان" الدولي للنقل التجاري والذي تربط بين الصين وأوروبا عبر الأراضي الروسيّة. رفع التبادل التجاري حتى 200مليار دولار، هدف قديم نسبيّا على جدول أعمال العلاقات الثنائيّة بين الجارتين روسيا والصين.

9-9-2019

العملات الرقمية... بين كسر هيمنة الدولار ومخاطر التكنولوجيا

ما إن أعلنت شركة "فيسبوك" الأميركية عن طرح عملتها الرقمية المعروفة باسم "ليبرا" في عام 2020، والتي شعرت مصارف العالم بخطرها في ساحة الأسواق المالية التنافسية، حتى سارعت دول عدة؛ من الصين إلى دولة رواندا الأفريقية، إلى التخطيط لإصدار عملة رقمية خاصة بها. ولم ينس العالم بعد المبادرة المتحدية التي أطلقها مارك كارني، حاكم "بنك إنجلترا (المركزي البريطاني)"، في قلب " اجتماعات جاكسون هول" بالولايات المتحدة، بخصوص تأسيس عملة رقمية خارقة تكون محور نظام مالي عالمي جديد يستبدل هيمنة الدولار الأميركي. ويؤكد خبراء ألمان، في برلين، أن عالم المال والأعمال يخطط لحلول رقميات متعددة على أمل تحويلها من نظرية إلى حقيقة في أقرب فرصة ممكنة. وتقول الخبيرة أولغا فيلدماير؛ من "بنك التسويات الدولية" في مدينة بازل السويسرية، إن المؤسسات المالية الدولية تنظر إلى عملة "ليبرا" الرقمية التابعة لشركة "فيسبوك" بتحفظ وحذر شديدين، لأنها عملة تابعة لجهة خاصة، ناهيك بأن "فيسبوك" غارقة في قضايا قانونية عدّة متعلقة بانتهاك المعطيات الشخصية لعملائها. وتضيف أن مصارف مركزية عدة حول العالم تعمل على تأسيس وطرح عملائها الرقمية سواء كانت مشفّرة أم لا. من جانبه، يشير الخبير الألماني آندريه غروس، من صندوق النقد الدولي، إلى أن "بنك الصين الشعبي" يهمّ بإطلاق أول عملة رقمية سيادية في العالم.

17/9/2019

ثقة دولية في احتواء السعودية لتداعيات الاعتداءات النفطيّة

قالت مصادر متعدّدة في منظّمة أوبك إنّ المنظمة ووكالة الطاقة بحثتا تطوّرات سوق النفط لتقييم تأثير هجمات على منشأتي نفط بالسعودية على سوق الخام، موضحة إبداء الطرفين رضاهما بشأن "احتواء السلطات السعودية للوضع"، والاتفاق على مواصلة مراقبة السوق والإبقاء على اتصال دوري خلال المقبلة، مضيفة أنّ أوبك ترى أنه من السابق لأوانه اتخاذ أي إجراء لزيادة الإنتاج أو عقد اجتماع للمنظمة. وقال مصدر أوبك ل "رويترز" إنّ أمين عام المنظّمة محمد باركيندو بحث تطورات سوق النفط مع رئيس وكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول الإثنين بعد هجمات على منشأتي النفط السعودية. وقال مصدران آخران في أوبك إنه في ظل وفرة مخزونات النفط العالمية وغياب دلائل على أي نقص في السوق حتى الآن، لا توجد حاجة لأن تبحث أوبك بشكل رسمي تحركا في الوقت الراهن. وذكر أحدهما "لا يزال مبكرا الحديث في هذا الصدد". وتمتلك السعودية، أكبر منتج في أوبك، الجزء الأكبر من طاقة الإنتاج غير المستغلّة. في غضون ذلك، قال وزير الطاقة الأميركي ريك بيري، إن سوق النفط متينة وإن استجابتها للهجوم على قطاع النفط السعودي ستكون إيجابية وكرر بيري موقف حكومته بأنها مستعدة لاستخدام الاحتياطي البترولي الاستراتيجي، الذي يحوي ما يعادل استهلاك الولايات المتحدة النفطي في شهر ومن جهتها، قالت الحكومة الالمانية إن إمداداتها النفطية لم تتأثر بالهجمات على مصاف سعودية. وفي السياق ذاته قالت وزارة النفط الهندية إن أرامكو السعودية، أكبر منتج للنفط في العالم، أبلغت شركات التكرير الهندية أنه لن يكون هناك نقص في الامدادات، وذلك بعد هجمات على منشآت نفط خام سعودية يوم السبت. كما قالت وزارة الطاقة الكورية الجنوبية في بيان إنها لا تتوقع تأثيرا على المدى القصير بشأن الحصول على إمدادات النفط الخام من السعودية.

الجمهورية

12/9/2019

أوبك تخفّض توقعاتها للطلب على النفط في 2020

قلّصت منظمة البلدان المصدرة للبترول توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط العام المقبل 60 ألف برميل يوماً إلى 1.08 مليون برميل وأشارت الى ان السوق قد تشهد فائضاً. وخفضت أوبك في التقرير توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي 2020 الى 3.1 بالمئة من 3.2 بالمئة وقالت ان زيادة الطلب على النفط في العام المقبل سيفوقها نمو قوي لإمدادات المنتجين المنافسين مثل الولايات المتحدة وقال التقرير: يسلط هذا الواقع الضوء على المسؤولية المشتركة لجميع الدول المنتجة لدعم استقرار سوق النفط لتفادي تقلب غير مرغوب والانتكاس الى اختلال السوق.

وقدمت السياسة التي تنتهجها أوبك في تعزبز الأسعار عن طريق خفض الإمدادات دعماً مستداماً لإنتاج النفط الصخري الأميركي وبقية المنافسين ويشير التقرير الى ان العالم بحاجة لإمدادت اقل من اوبك العام القادم وقالت اوبك ان متوسط الطلب على نفط المنظمة سيبلغ 29.40 مليون برميل يومياً مقارنة مع العام الجاري.

وفي تموز مددت أوبك وحلفاءها اتفاق خفض الإمدادات حتى آذار 2020 عازين ذلك الى حاجة لتفادي زيادة المخزونات بما قد يؤثر سلباً على الاسعار.

ويشير التقرير الى ان العام 2020 سيشهد فائضاً في الامدادت بمقدار 430 الف برميل يومياً اذا واصلت أوبك الإنتاج بمعدل آب وظلت بقية العوامل من دون تغيير وهو ما يزيد على الفائض المتوقع في التقرير الصادر الشهر الماضي.