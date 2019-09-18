النهار/ ص 2 دون توقيع

نقل عن مصدر فرنسي متابع للملف اللبناني قوله إن النقطتين الأساسيتين بالنسبة إلى باريس هما: أولاً ليس هناك شيء على بياض للبنان وثانياً جميع الدول والمؤسسات الملزمة قرارات سيدر ستقدّم الاستثمارات والأموال إلى لبنان شرط أن تكون هناك إصلاحات أي تذكير لبنان بالتزاماته.

النهار/ اميل خوري

وصف موازنة 2020 بأنها فرصة لتمتين وضع لبنان المالي والاقتصادي الذي يسير بسرعة فائقة نحو الهاوية داعياً إلى اعتماد القدرات اللبنانية الذاتية لتحصين البلاد والحؤول دون انهيار الدولة والنظام المالي معاً.

الأخبار/ محمد وهبة

قال إنّ مستوردي النفط، وموزّعي المشتقات النفطية ومحطات الوقود، كلهم مضربون اليوم، ويأتي تحركهم احتجاجاً على عدم توافر الدولارات في السوق لتغطية قيمة استيرادهم للبنزين والمازوت والغاز. وقال إنّ العلاج الوحيد لمشكلتهم أن يفتح مصرف لبنان "حنفية" الدولارات من احتياطاته بالعملات الأجنبية، فيما هو يرفض التفريط بها، هذا هو الوجه الجديد للأزمة الاقتصادية التي تشمل كل السلع الأساسية، بما فيها الدواء والقمح.

الأخبار/ إيلي الفرزلي

قال إنّ الوزير جبران باسيل يقدّم رؤية "لبنان القوي" لإنقاذ لبنان من الانهيار. لكن قراءة أولية لورقته تظهر أن في طياتها الكثير من محفزات الانهيار الاجتماعي. مرّة جديدة يهرب المسؤولون من الإصلاح الضريبي الجدي ليدخلوا في مجموعة من الإجراءات التي تحمّل الطبقات الدنيا مسؤولية إصلاح ما هدمته "الطبقة العليا" نفسها.

الديار/ كمال ذبيان

قال إنّ لقاء الوزير جبران باسيل مع ضباط متقاعدين كان مقرّراً عندما كان العسكريون يتحركون في الشارع، إذ تكشف معلومات عن اللقاء، بأنّ الموضوع الأساسي، الذي جرى النقاش حوله، هو توضيح موقف التيار من مطالب العسكريين، إذ شرح باسيل بأنه مع هذه المطالب، ولكنها بحاجة إلى نقاش على ضوء الوضع المالي لخزينة الدولة، ولا يمكن الاستمرار في هذا الوضع، دون اتخاذ إجراءات تقشفية صعبة وشد أحزمة لأنّ الرواتب والأجور للموظفين في الخدمة والمتقاعدين تبلغ نحو 36%، وقد ترتفع إلى نسبة أعلى إذا لم تطبق إجراءات قاسية، لبنان بحاجة إليها، ولجأت إليها دول أخرى، أوقفت التوظيف، وخفضت الرواتب والأجور، كي لا تعلن إفلاسها، ولبنان يمكنه الخروج من أزمته.

الديار/ عيسى بو عيسى

قال إنّ الحكومة اللبنانية من جملة ملفاتها الشائكة أزمة بدء السنة الدراسية الجديدة التي تتفاقم يوماً بعد الآخر حيث لم تعمد الحكومة حتى الساعة إلى وضع هذا الواقع المأزوم أمامها والبدء بمعالجة ولو شق منه بموازاة تفاقم الأزمة الاقتصادية والمعيشية وهي تقف عاجزة أمام تحديد مسؤولياتها وغير آبهة بأبسط التعليم لأبنائها، وتعدد لجان الأهل في المدارس جملة من التحديات لاستكمال العام الدراسي المقبل.

اللواء/ عامر مشموشي

قال إن الدولة تتعرض هذه الأيام لضغوط كثيرة من العمالة للعدو إلى قرارات المحكمة الدولية، لكن أيضاً هذه الدولة غائبة تماماً عن الوعي وإن كانت تعرف أن مصيرها مهدّد بالسقوط ما لم يغير المسؤولون المباشرون السياسة الحالية المتبعة، والتي تقوم على التأجيل بدلاً من أن يخصّص هؤلاء المسؤولون كل وقتهم لتحقيق الإصلاحات الضرورية والبنيوية للإنقاذ. ويجب على اللبنانيين سؤال هؤلاء المسؤولين عن مصير الورقة الإصلاحية التي أقرها الاجتماع الموسّع الذي انعقد قبل بضعة أسابيع في بعبدا.

الشرق / خليل الخوري

تناول موضوع دراسة موازنة 2020 وقال إنّنا نسينا أننا كنّا بلد التفوق والازدهار. مشدّداً على أنّه يجب المضي في التدابير ليس فقط تحت ضغط مجموعة "سيدر"، ولا تحت ضغط مؤسّسات التصنيف الدولية، ونريد أن نأخذ بتفاؤل الرئيس ميشال عون والرئيس سعد الحريري لأنه "ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل".