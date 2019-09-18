الوكالة الوطنية للإعلام

بري عرض الأوضاع مع زواره، برناسكوني: فرنسا تدعم بقوة مشروع سيدر

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الفرنسي باتريك برناسكوني، في حضور السفير الفرنسي برونو فوشيه ورئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي اللبناني شارل عربيد.

بعد الزيارة قال برناسكوني: "سررنا جداً بلقاء دولة الرئيس بري الذي أطلعناه على أجواء زيارتنا للبنان والتي هي بدعوة من المجلس الاقتصادي والاجتماعي اللبناني. وشرحنا أهمية دور المجتمع المدني بما تمثله مؤسساتنا بشقيها اللبناني والفرنسي من أدوار في تنفيذ الإصلاح على نحو أفضل".

وأضاف: "نجدد اليوم تأكيدنا وقوف فرنسا إلى جانب لبنان وخصوصاً في هذه المرحلة". وأكد برناسكوني أن "فرنسا تدعم بقوة مشروع سيدر"، آملاً التمكن من تنفيذه في أقرب فرصة ممكنة.

وكالة الأناضول

أكار يبحث مع نظيره اليوناني قضايا أمنية

بحث وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، مع نظيره اليوناني نيكوس باناجيتوبولوس قضايا أمنية ثنائية وإقليمية. جاء ذلك في اتصال هاتفي بين الوزيرين، بحسب ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع التركية، الثلاثاء. وأشار البيان إلى أن أكار، هنأ نظيره اليوناني بتوليه لمنصبه. وأعلن المتحدث باسم الحكومة اليونانية ستيليوس بيتساس عن التشكيلة الوزارية لرئيس الوزراء الجديد كيرياكوس ميتسوتاكيس. وتكونت الحكومة الجديدة من نائب رئيس الوزراء، ومتحدث باسم الحكومة، إضافة إلى 17 وزيراً و29 نائباً لهم. وتولى نيكوس دندياس وزارة الخارجية، ونيكوس باناجيوتوبولوس وزارة الدفاع، وخريستوس ستيكوراس وزارة المالية.

وكالة فرنس برس

محكمة بريطانيا العليا تنظر في تعليق البرلمان المثير للجدل على خلفية أزمة بريكست

تنظر المحكمة العليا في المملكة المتحدة اعتباراً من الثلاثاء في الأسس الموضوعية للإجراء المثير للجدل الذي يقضي بتعليق البرلمان، والذي أراده رئيس الوزراء بوريس جونسون وانتقده معارضوه معتبرين أنه مناورة تهدف إلى فرض خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق.

وستدرس المحكمة القضية على مدى ثلاثة أيام لكن موعد الحكم غير معروف.

وإذا اعتبرت المحكمة أن التعليق غير قانوني، يتعيّن دعوة البرلمان للانعقاد على الفور، بحسب خبراء قانونيين.

وصرّح جونسون الذي يجتمع بالأعضاء الرئيسيين في حكومته الثلاثاء، لشبكة "بي بي سي" أن "أفضل شيء ممكن أن نقوم به هو الانتظار والنظر إلى ما سيقوله القضاة". وأكد أنه يكن "أكبر قدر من الاحترام للسلطة القضائية".

وكالة أنباء شينخوا

السفير الصيني: الصين وبريطانيا تتوقعان إمكانات هائلة للتعاون

قال السفير الصيني لدى بريطانيا، ليو شياو مينغ، إن الصين وبريطانيا تتوقعان إمكانات هائلة للتعاون في مجالات مثل الخدمات المالية والابتكار التكنولوجي ومبادرة الحزام والطريق، مع دفع الصين لمزيد من الإصلاح والانفتاح.

وأشار السفير إلى أن الصين وبريطانيا قد لعبتا لفترة طويلة دوراً قيادياً في بدء التعاون بين الشرق والغرب، وبريطانيا هي أول دولة غربية كبرى تصدر سندات الرنمينبي السيادية، وأول من تنضم إلى البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

إعلان عن سلاح بحري روسي يندفع إلى هدفه بسرعة خيالية

تملك روسيا سلاحاً لا تحتوي ترسانة أسلحة الولايات المتحدة الأميركية على مثيل له وفقاً للإعلام الأميركي.

وذكرت مجلة عسكرية أميركية بأن سرعة هذا السلاح وهو صاروخ بحري، يمكن أن تصل إلى 200 عقدة أو 370 كيلومتراً في الساعة وهي سرعة خيالية بالنسبة للصاروخ البحري (الطوربيد)، إذ لا يمكن ان تزيد سرعة أي شيء يسير على الماء أو تحت الماء، على 50 عقدة.

ويشار إلى أن العالم علم بوجود طوربيد "شكفال" في روسيا في تسعينات القرن الماضي.

ويمكن أن يسير طوربيد "شكفال" بسرعة يصعب تخيلها بفضل المحرك الصاروخي والقدرة على تحويل الماء حوله إلى بخار. يذكر أن طوربيد "شكفال" يحمل رأساً نووياً من أجل تدمير الهدف المزمع ضربه.