لبنان الحر

التقى رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع في معراب، وفداً من منسقية حزب "القوات اللبنانية" في منطقة المنية - الضنية ضم: منسق المنطقة جهاد بشارة، رؤساء المراكز وأعضاء مكتب المنسقية، في حضور الأمين المساعد لشؤون المناطق جوزيف أبو جودة والمنسق السابق للمنطقة ميشال خوري.

صوت لبنان

صدر عن جهاز الإعلام في "حزب الكتائب اللبنانية" البيان التالي: "يبدي جهاز الإعلام في حزب الكتائب اللبنانية قلقه الشديد إزاء الحال الصعبة التي آلت إليها أوضاع الوسائل الإعلامية في لبنان، جراء الأزمة الاقتصادية الحادة وانعكاساتها على السوق الإعلانية، وآخرها إعلان تعليق العمل في تلفزيون المستقبل.

إن جهاز الإعلام في حزب الكتائب إذ يؤكد تضامنه مع الزملاء الإعلاميين الذين تضطر مؤسساتهم إلى الاستغناء عن خدماتهم بسبب الضائقة المالية التي تعاني منها، يدعو المعنيين في السلطة إلى استشعار الخطر المحدق بالمؤسسات الإعلامية ووضع خطة إنقاذ سريعة قبل فوات الأوان، بدل تلهي أركان السلطة ومن يدور في فلكها بسياسة كمّ الأفواه وتقييد الحريات".

radio orient

لبّت عضو كتلة "المستقبل" النائب رولا الطبش جارودي دعوة "شعبة الجزار - أبو سهل" في دائرة الطريق الجديدة في منسقية بيروت في "تيار المستقبل"، لزيارة منزل السيد حسن ترو، بحضور مسؤول دائرة الطريق الجديدة مازن السماك والمسؤول التنظيمي وفيق حطب ورئيسة شعبة الجزار ليال الهندي وأعضاء الدائرة وجمع من سيدات المنطقة.

وبعد دردشة مع الحاضرين عن أوضاع الطريق الجديدة، أكدت الطبش أن "رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري يسعى جاهداً إلى إيجاد حلول سريعة للأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعاني منها البلاد"، موضحة أن "الآمال معقودة على زيارة الحريري لفرنسا للإسراع في تنفيذ مقررات مؤتمر سيدر، الذي سيساهم في تحريك العجلة الاقتصادية في البلاد وتأمين فرص عمل للكثير من أبناء بيروت".

اذاعة النور

أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري خلال لقاء الأربعاء النيابي أن "الحصار والعقوبات الاقتصادية التي تفرض على لبنان لا تطال أشخاصاً أو فئة بعينها أو بيئة المقاومة كما يعتقد البعض، إنما تطاول كل اللبنانيين وتعبّر عن موقف من لبنان وشعبه".

صوت المدى

أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، أنه "إذا استمر المسار الحالي السائد والقائم على ما يسمى بـ"صفقة القرن"، فلا سلام سيتحقق في الشرق الأوسط إذا لم يكن سلاماً عادلاً، وعكس ذلك يصبح فرض أمر واقع على الشعوب العربية التي لا يمكنها أن تنسجم مع شعب غريب استوطن أرضها، وهو لا يتعاطى مع الآخرين إلا وفق منطق القوة، مؤكداً أن "أي سلام بين الشعوب لا يقوم إلا على مبدأ العدالة والقبول بالآخر وهو لا يزال مفقوداً".