النهار/ ابراهيم حيدر

نقل عن مصدر دبلوماسي قوله إن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على "حزب الله" أثّرت على حركة الحزب في لبنان والمنطقة، مضيفاً أن واشنطن ستستمر في فرض العقوبات لتفكيك أوراق القوة التي يمتلكها الحزب غير مكترثة لما قد يكون عليه الوضع في لبنان إذا حدثت الفوضى أو أي انهيار محتمل.

ولفت إلى وجود ضغوط على الرئيس ميشال عون كي لا تتضمن كلمته في الجمعية العامة للأمم المتحدة مواقف مناصرة لحزب الله كما فعل خلال زيارته السابقة إلى نيويورك وباريس.

النهار/ روزانا بو منصف

كتبت عن نية المملكة العربية السعودية تقديم مساعدة مالية للبنان ونقلت عن مصدر اقتصادي قوله أن أي مساعدة للبنان ستكون مفيدة، خصوصاً إذا كانت من المملكة العربية السعودية وإذا انطلق ذلك في موازاة الدعم الفرنسي لإطلاق التزامات مؤتمر سيدر.

وقالت إن لبنان لم يعد يحتمل تنظير المسؤولين إزاء ما يجب القيام به أو ما يخططون له من إجراءات ولو من باب إظهار البعض منهم جديتهم وإصرارهم على إيجاد حلول اقتصادية لئلا يتحملون ما سيحصل!

الأخبار/ محمد وهبة

قال بأنّ أزمة شحّ الدولارات في السوق تتّسع أكثر فأكثر، وهذه المرّة تبيّن أنّ موزّعي خدمات الخلوي يعانون أيضاً من هذه المشكلة. هم يشترون بطاقات "التشريج" من شركات الخلوي بالدولار، وهم يلوّحون اليوم بمقاطعة شركتي "ألفا" و"تاتش" بسبب "إصرار الشركتين على حصر التعامل معهما بالدولار الأميركي". وقال إنّ شركات توزيع خدمات الخلوي تبيع خدمات لحساب شركات الخلوي في لبنان، أي أنّ عملياتها محلية ولا تسبّب نزفاً في الدولارات بين لبنان والخارج، وهذا يعني أنّه يمكن للجهات المعنية في وزارة الاتصالات أو أي مؤسسة أخرى معنية في لبنان، إصدار الفواتير بالليرة اللبنانية وتسعير الخدمات بالليرة.

اللواء/ منال زعيتر

قالت إنّه حين يجزم قيادي حزبي رفيع المستوى في ثنائي "أمل – حزب الله" أنّ أميركا تشن على لبنان حرباً سياسية واقتصادية وأمنية شاملة، محذراً من أنّ "الآتي أعظم"، فهذا يعني بأنّ الوضع لا يبشر بالخير أبداً، وأكملت بأنّ القطبة المخفية لتخفيف الضغوطات عن لبنان تبقى بحسب القيادي، في إيجاد مساحة مشتركة بين الإيراني والأميركي حول ملف الشرق الأوسط بشكل عام وسوريا بشكل خاص، وهو ما يبدو متعذّراً في الوقت الحالي.

اللواء/ عامر مشموشي

قال إنّ لبنان ليس متروكاً لا دولياً ولا عربياً، ولا حتى أميركياً خصوصاً بعد تعبير عدد من مسؤوليها عن حرصها على هذا البلد واستعدادها البالغ لتقديم كل العون اللازم، وهو نفس الموقف الذي دأبت فرنسا وغيرها من الدول المانحة على التأكيد عليه في كل مناسبة يطرح فيها موضوع لبنان والمشاكل التي يُعاني منها، لا سيما تلك المتعلقة بوضعه الاقتصادي والنقدي الذي بلغ حافة الهاوية، وليست زيارة الحريري الرسمية إلى باريس وما سبقها من مواقف إيجابية معبّرة للرئيس الفرنسي إلا لطمأنة الخائفين، والتأكيد لمن يعنيهم الأمر بأنّ العالم متمسك ببقاء بلبنان ولن يسمح بسقوطه أو بإسقاطه.

الشرق / يحيى جابر

قال إنّ المواقف التي تصدر عن سفيرة الولايات المتحدة في بيروت إليزابيت ريتشارد، تبدي حرصاً واضحاً على طمأنة لبنان واللبنانيين، لجهة أنّ أمنهم واستقرارهم هو "من أمن الولايات المتحدة"، وهي طلبت أكثر من مرة، من الإدارات اللبنانية المختصة تزويدها بقائمة احتياجاتها للسلاح، وكانت قيادة الجيش تتعامل مع هذه المسألة بكثير من الجدية، لكنها سرعان ما كانت تتبلّغ من المعنيين الأميركيين استحالة تزويد لبنان بأنواع متطورة من الأسلحة الفعالة، خشيةً أن تقع في أيدي "المتفلتين" ليدفع لبنان، بمؤسساته العسكرية والأمنية الثمن، لمصلحة الكيان الإسرائيلي.

نداء الوطن / غادة حلاوي

تناولت موضوع قرار المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، بإدانة سليم عياش من دون شرح الأدلة والبراهين التي ساعدت في استخلاص القرار، وهو ما عزّز مخاوف المشككين بالمحكمة، وإمكان أن تكون قراراتها عرضة للتسييس، في حين خرجت أصوات تثمّن خطوة صدور القرار وتبني عليها المزيد من القرارات التي قد تعيد خلط الأوراق السياسية في لبنان، أهمها نطق الحكم النهائي في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري الذي بات صدوره على قاب قوسين أو أدنى.