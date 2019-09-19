The Wall Street Journal

ترامب يتجنب الحرب على إيران

في لهجة بدت تصالحية، أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمام الصحافيين أنه "يود بالتأكيد تجنب اندلاع حرب مع إيران".

وقال ترامب للصحافيين إنه "يبدو أن الجمهورية الإسلامية هي من استهدف المنشأتين النفطيتين في السعودية"، لكنّه أضاف أن "واشنطن تريد أن تعرف "بشكل مؤكد" من المسؤول عن الهجوم"، مؤكداً تصميمه على مساعدة الرياض.

وجاء حديث ترامب الى الصحافيين بعد وقت قصير على إعلان وزير دفاعه مايك إسبر بأن الجيش الأميركي يعدّ لرد على هجمات السعودية.

The Jerusalem Post

بومبيو يقول إن الولايات المتحدة تدعم حق المملكة العربية السعودية في الدفاع عن نفسها

أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، أن الولايات المتحدة تدعم حق السعودية في الدفاع عن نفسها وأنه "لن يتم التساهل" مع سلوك إيران التهديدي.

وقال وزير الخارجية الأمريكي، في تغريدة على "تويتر"، إنه أكد خلال اجتماع عقده مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، لمناقشة الهجمات غير المسبوقة ضد منشآت شركة "أرامكو" النفطية، وقوف الولايات المتحدة مع السعودية وتأييدها لحقها في الدفاع عن نفسها.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن بومبيو أدان الهجمات التي تعرضت لها منشآت نفط في السعودية وأعلن تأييد بلاده للخطوات التي اتخذتها المملكة بدعوة خبراء دوليين للتحقيق في مصدر الهجوم.

وقالت الوكالة إن ولي العهد أكد خلال الاجتماع على أن "الاعتداءات التخريبية" على شركة "أرامكو" السعودية استهدفت زعزعة أمن المنطقة والإضرار بإمدادات الطاقة العالمية والاقتصاد العالمي.

روسيا اليوم

أردوغان يقترح إعادة توطين 3 ملايين لاجئ سوري في المنطقة الآمنة شمال سوريا

اقترح الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إعادة توطين 3 ملايين لاجئ سوري ضمن "المنطقة الآمنة" التي تعمل أنقرة وواشنطن على إنشائها في شرق الفرات بشمال سوريا.

وقال أردوغان في كلمة ألقاها، اليوم الأربعاء، في العاصمة أنقرة بمناسبة بداية عام دراسي جديد: "حسب عمق المنطقة الآمنة، يمكننا إعادة توطين ما بين مليونين وثلاثة ملايين من طالبي اللجوء السوريين الموجودين حالياً في تركيا وأوروبا من خلال تأمين شرق الفرات"، وفق ما نقلته صحيفة "حريت" على موقعها الإلكتروني.

وجاء تصريح أردوغان في الوقت الذي تعكف فيه تركيا والولايات المتحدة على إنجاز الجوانب الفنية المتعلقة بإطلاق عمل "المنطقة الآمنة" التي اتفقت البلدان على إنشائها في آب الماضي.

وأعلن البلدان مؤخراً عن إنشاء مركز تنسيق للعمليات المشتركة في محافظة شانلي عورفا الحدودية مع تركيا ضمن إجراءات إقامة "المنطقة الآمنة" المخطط لها.

وتسعى أنقرة إلى أن يكون عمق المنطقة 30-40 كم وتمتد على طول الحدود التركية السورية وتدار بجهود مشتركة بين تركيا والولايات المتحدة، وتصر على إخلاء المنطقة من التشكيلات الكردية كافة مع تسليم أسلحتها الثقيلة، وكذلك تدمير أنفاقها والتحصينات هناك.