الوكالة الوطنية للإعلام

باسيل أجرى محادثات مع نظيره الالماني: لبنان ملتزم بال1701 وعودة النازحين يجب ألا ترتبط بأي حل سياسي

أكد وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل الذي بدأ زيارة الى المانيا اليوم، ان "لبنان ملتزم بالقرار 1701، وهو لم يعتد على اسرائيل بل هي دائما المعتدية تماما كما حصل اخيرا وفي كل مرة". وقال باسيل خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الالماني هايكو ماس: "لمسنا رغبة متوافرة لدى اكثر من 80 بالمئة من النازحين السوريين بالعودة والظروف باتت مؤاتية بسوريا، لذلك نطلب من المانيا مساعدتنا بالضغط بهذا الاتجاه وتحويل اموال المساعدات لتشجيع هذه العودة". أضاف: "رفضنا سابقا توطين الفلسطينيين ونرفض مجددا توطين السوريين،‏ نحن حريصون على سلامة عودة النازحين ولم يسجل لدينا ممن عادوا من لبنان اي انتهاك لحقوقهم وكرامتهم. وفي السنة الاخيرة عاد اكثر من مئتي الف سوري من لبنان لان الظروف اصبحت مؤاتية." وأكد ان "الاجراء الذي اتخذه الجيش اخيرا والذي أتى بقرار من المجلس الاعلى للدفاع بلبنان، هو نتيجة قيام تجمعات غير شرعية للنازحين ببناء مساكن غير شرعية." وشدد باسيل على "العلاقة الوثيقة مع المانيا والتي يأمل لبنان تعزيزها لكون المانيا عضوا محركا في الاتحاد الاوروبي وفي مجلس الامن، وقد وقفت الى جانب لبنان في المحافل الدولية وأسست القوات البحرية لليونيفل". وقال: "نحن ملتزمون بقرارات الشرعية الدولية، ويهمنا استمرار الاستقرار والهدوء في الجنوب، ونأمل منكم بموجب علاقاتكم مع اسرائيل ان تضغطوا عليها لوقف استفزازاتها واعتداءاتها".

وكالة أنباء رويترز

إثيوبيا ترفض خطة مصر لتشغيل سد النهضة

رفضت إثيوبيا يوم أمس اقتراحا قدمته مصر لتشغيل سد النهضة الذي تبنيه على نهر النيل، الأمر الذي يعمق النزاع بين البلدين بشأن المشروع الذي يكلف أربعة مليارات دولار.

وكالة أنباء شينخوا

شانغهاي توقع 42 مشروعا باستثمارات أجنبية بقيمة 7.7 مليار دولار أمريكي

وقعت بلدية شانغهاي 42 مشروعا للاستثمار الأجنبي موخرا باستثمارات إجمالية بلغت 7.7 مليار دولار أمريكي. أعلنت شركة كارجيل، مزود المنتجات والخدمات الغذائية والزراعية والمالية والصناعية ومقرها مينيسوتا، عن زيادة 100 مليون دولار أمريكي لتوسيع مقرها في آسيا والمحيط الهادئ ببلدية شانغهاي.