اللواء:16 / 9 / 2019

ميسي إلى أين؟

كشفت صحيفة "ذي صن" البريطانية عن تفاصيل عرض النجم الإنكليزي ديفيد بيكهام أسطورة مانشستر يونايتد، وريال مدريد السابق، ومالك فريق إنتر ميامي الحالي، لضم الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم نادي برشلونة، ووفقاً للصحيفة، تقابل مساعدي بيكهام مع خورخي ميسي، والد اللاعب الدولي الارجنتيني، لكي يعرضوا عليهم مشروعهم". وأضافت: "بيكهام يريد من ميسي الانضمام وأن يلعب القسم الأول من شهر 6 لشهر 12 في أميركا ثم يعود لأوروبا لمرحلة الحسم مع البارسا"، وأشارت الصحيفة، إلى أن هناك اجتماعاً عقد مؤخراً في لندن بين بول ماكدونو، مساعد بيكهام ووالد ميسي، للتفاوض حول الصفقة.

اللواء:16 / 9 / 2019

ليفربول... لا نُزهة في الدوحة

لا يبدو ليفربول "مُهادناً" هذا الموسم –كما الموسم الماضي-في المضي قدماً في المنافسة على لقب الدوري الإنكليزي الممتاز الغائب عن خزائنه منذ ثلاثة عقود. لا يفوت مديره الفني الألماني يورغن كلوب أي مباراة، إلا ويوجه الرسائل الفنية التي تدعم هذا الأمر، وآخرها، الانتصارات الخمس المتتالية في "البريميرليغ" والتي وضعته في صدارة الترتيب وحيداً.

الجمهورية:18 / 9 / 2019

"النزاهة" تؤلم رونالدو

أقرّ النجم البرتغالي كريستيانو رونالد أنه شعر بالألم بسبب التشكيك بنزاهته على خلفية الاتهام بالاغتصاب الذي وجهته إليه عارضة أزياء في الولايات المتحدة عام 2009، قبل أن تقفل السلطات الأميركية الملف لعدم كفاية الأدلة ضدّه. وقال نجم يوفنتوس الإيطالي في مقابلة مع الإعلامي البريطاني بيرس مورغان ستبث كاملة: "لقد تلاعبوا بكرامتي، الأمر قاس. لديّ صديقة حميمة، وعائلة وأطفال. عندما يتمّ التشكيك بنزاهتك فهذا مؤلم".

الشرق:18 / 9 / 2019

نيمار .. حان الوقت لطي الصفحة

"حان الوقت لطي الصفحة".. بهذه الكلمات توجه نيمار للصحافيين عقب تسجيله هدف الفوز لباريس سان جيرمان على ستراسبورغ السبت الفائت في أول مباراة يخوضها في صفوفه منذ 4 أشهر في المرحلة الرابعة من الدوري الفرنسي. وغاب نيمار (27) عاماً عن تشكيلة فريقه منذ مطلع الموسم الحالي، في ظل الحديث عن رغبته بالعودة إلى برشلونة الذي انتقل منه إلى سان جيرمان في صيف العام 2017، في صفقة بلغت قيمتها 222 مليون يورو، وجعلت منه أغلى لاعب في العالم.

نداء الوطن :19 / 9 / 2019

هل حسم ريال صفقة انتقال مبابي؟

ذكرت وسائل اعلام اسبانية أن نادي ريال مدريد الاسباني حسم صفقة الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جرمان، على أن يرتدي قميص الفريق في موسم 2020-2021

نداء الوطن:19 / 9 / 2019

الإصابة تُبعد ألبا نحو أسبوعين

ذكرت صحيفة "ماركا الإسبانية أن مدافع برشلونة جوردي ألبا سيغيب عن فريقه لفترة تتراوح بين 10 و15 يوماً، بسبب اصابته خلال مباراة فريقه مع بروسيا دورتموند الألماني الثلاثاء، في الجولة الأولى من مسابقة دوري أبطال أوروبا للموسم الجديد.