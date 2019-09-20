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لبنانياً الرئيس سعد الحريري أجرى محادثات مع القيادة السعودية حول ما تبلغه من دعم للبنان مالياً وسياسياً على أن يجري محادثات في فرنسا صباح غد مع الرئيس إيمانويل ماكرون حول تنفيذ مقررات مؤتمر سيدر.

المنار

شدد عضو اللقاء الديمقراطي النائب بلال عبد الله على ضرورة معالجة الأوضاع الاقتصادية والمالية، معتبراً أننا أمام انهيار اقتصادي مالي وعلى الجيش الترفع بالحد الأدنى ومحاولة فصل وضعنا السياسي عن الاقتصاد.

nbn

في الأيام القليلة المقبلة حراك لبناني باتجاه الخارج تمثله زيارة رئيس الجمهورية إلى نيويورك الأحد للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، وكذلك زيارة رئيس الحكومة إلى باريس حيث ينتقل إليها من السعودية ويلتقي غداً الرئيس الفرنسي في محاولة لوضع قطار (سيدر) على السكة التنفيذية.

وفي الداخل اللبناني لا مستجدات كبيرة اليوم باستثناء دعوة الرئيس نبيه بري خلال استقباله وفداً من بلدة هونين إلى استثمار كل الأرض المحررة حتى آخر شبر منها ولتكن المنازل التي سوف تشيد على المساحات المحررة من هونين شاهداً على إرادة الصمود والانتصار.

mtv

دقائق قبل توجه الرئيس الحريري المفاجئ الى السعودية، كانت الحكومة والمرجعيات الرسمية اللبنانية يعملون على إنجاز موازنة الـ2020 وسط آمال رمادية بأن يؤتي ما يقومون به للنهوض بالاقتصاد ثماراً إيجابية.

NTV

وصل الرئيس الحريري إلى باريس وعلى جدول أعماله لقاء الرئيس الحريري في العاصمة الفرنسية لترميم أموال سيدر وذلك في لقاء يجمعه مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون .

OTV

في موازاة متابعة الرئيس سعد الحريري في الرياض للموقف السعودي الواعد بدعم مالي للبنان، وبعد وضع مشروع موازنة 2020 على سكة البحث، أجواء تفاؤلية على المستوى الاقتصادي عشية توجه رئيس الحكومة إلى باريس للقاء الرئيس إيمانويل ماكرون، تمهيداً لبدء الاستفادة من قروض سيدر، على ما كان الحريري نفسه أعلن قبل أيام .

LBC

أخر أسبوع لبناني دولي بامتياز: الرئيس سعد الحريري في الإليزيه غداً، واجتماعه بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عند الحادية عشرة قبل الظهر، و"سيدر" بند أول على جدول أعمال المحادثات.

الميادين

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن "لديه خيارات عديدة للرد على إيران"، بعد الهجمات على منشآت النفط السعودية السبت، نسبتها واشنطن إلى إيران.

الجزيرة

حذر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، في مقابلة مع شبكة "سي.أن.أن" الأميركية، اليوم، من أن هجوما من الولايات المتحدة أو السعودية على طهران سيؤدي إلى "حرب شاملة".

ولدى سؤاله عن تداعيات ضربة عسكرية أميركية أو سعودية على إيران، اكتفى بالرد: "حرب شاملة".

العربية

اكد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في مستهل زيارة للسعودية أن "الهجوم الذي استهدف منشأتين نفطيتين في السعودية السبت هو عمل حربي، شنته إيران لا المتمردون الحوثيون، الذين هددوا من جهتهم بضرب عشرات الأهداف في الإمارات".